Угроза ударов от вражеских ракетоносителей — какая ситуация в акватории Черного моря

Вражеский флот находится на дежурстве в акватории Средиземного моря. Иллюстративное фото: УНИАН

На сегодня, 2 мая, корабли вражеского флота дежурят в акватории Средиземного моря. Россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.



Военный отметил, что оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты с него не были запущены ни разу.



"Это то, что он может сейчас делать даже из акватории порта Новороссийск, где и находятся все ракетоносители. Кроме одного — "Циклон", который никогда не стрелял "Калибрамы", не прошел тестирование, находится вблизи Севастополя. потому что понимают, что есть угроза, но планируют определенные действия" , — прокомментировал Сергей Братчук.

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. https://t.me/ukrainian_navy/6217

Движение по морю на паузе

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив ни одного вражеского судна не прошло, ни в сторону пролива Босфор, ни от него.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, что ракетоносители России дежурят в акватории Средиземного моря. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь оккупанты могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.



Но все равно Россия продолжает обстреливать Одессу баллистикой, запуская ракеты с территории временно оккупированного Крыма. За последние трое суток враг совершил три ракетных удара по гражданскому населению, в результате которых разрушены инфраструктура, пострадавшие и жертвы среди мирных одесситов.



Однако Силы обороны Украины продолжают добивать в Севастополе остатки Черноморского флота России. Так, подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна". Чем уникален он — читайте в материале