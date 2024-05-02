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Угроза ударов от вражеских ракетоносителей — какая ситуация в акватории Черного моря

2 мая 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угроза ударов от вражеских ракетоносителей — какая ситуация в акватории Черного моря
Вражеский флот находится на дежурстве в акватории Средиземного моря. Иллюстративное фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 2 мая, корабли вражеского флота дежурят в акватории Средиземного моря. Россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Военный отметил, что оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты с него не были запущены ни разу.

"Это то, что он может сейчас делать даже из акватории порта Новороссийск, где и находятся все ракетоносители. Кроме одного — "Циклон", который никогда не стрелял "Калибрамы", не прошел тестирование, находится вблизи Севастополя. потому что понимают, что есть угроза, но планируют определенные действия" , — прокомментировал Сергей Братчук.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

     

Движение по морю на паузе

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив ни одного вражеского судна не прошло, ни в сторону пролива Босфор, ни от него.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что ракетоносители России дежурят в акватории Средиземного моря. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь оккупанты могут запускать "Калибры" даже со своих военных портов.

Но все равно Россия продолжает обстреливать Одессу баллистикой, запуская ракеты с территории временно оккупированного Крыма. За последние трое суток враг совершил три ракетных удара по гражданскому населению, в результате которых разрушены инфраструктура, пострадавшие и жертвы среди мирных одесситов.

Однако Силы обороны Украины продолжают добивать в Севастополе остатки Черноморского флота России. Так, подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна". Чем уникален он — читайте в материале

Одесса
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
флот
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