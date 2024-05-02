В ОВА розповіли подробиці російської ракетної атаки по Одесі 1 травня

Росія поцилила балістикою в сортувальне відділення Нової Пошти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Минулої ночі Росія спрямувала на Одесу дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення Нової Пошти та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.



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Обстріли Одещини

Останні дні Одещина страждає найбільше від ворожих обстрілів. За словами першого заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова, ворог знову застосував ракети типу "Іскандер-М" під час атаки на місто.

"Останніми днями РФ масовано атакує Одещину ракетно-дроновини ударами і, на жаль, ця ніч не стала винятком. Із застосуванням двох балістичних ракет, попередньо, "Іскандер-М" сьогодні вночі РФ завдала підступного удару по цивільному населенню Одеси", — розповів Олександр Харлов.

Олександр Харлов про атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE

Захист одеситів

Будівництво укриттів наразі стає гострим питанням керівництва Одеси, тож щоденно проводяться інспекції та перевірки їхнього стану та доступності. Також в ОВА планують збільшити кількість місць цивільного захисту.

"Безумовно вживаються заходи щодо збільшення фонду захисних споруд. Укриттів багато не може бути, адже це — питання наших громадян. Тож безпекова ситуація перебуває на постійному контролі", — прокоментував Олександр Харлов.



Щодо переведення здобувачів освіти на дистанційний формат навчання, в ОВА зазначили, що наразі підстав для цього немає. Однак перший заступник наголосив на важливості дотримання правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.



Ми раніше писали, шо три ночі поспіль ворог атакую Одесу балістикою. Так, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучання в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".



Також ми повідомляли, що в Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не всі одеські сховища відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.