В ОВА рассказали подробности российской ракетной атаки по Одессе 1 мая

Россия попала баллистикой в сортировочное отделение Новой Почты в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Минувшей ночью Россия направила в Одессу две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения Новой Почты и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.

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Обстрелы Одесщины

Последние дни Одесщина страдает больше всего от вражеских обстрелов. По словам первого заместителя главы Одесской ОВА Александра Харлова, враг снова применил ракеты типа "Искандер-М" во время атаки на город.

"В последние дни РФ массированно атакует Одесщину ракетно-дроновины ударами и, к сожалению, эта ночь не стала исключением. С применением двух баллистических ракет, предварительно, "Искандер-М" сегодня ночью РФ нанесла коварный удар по гражданскому населению Одессы" , — рассказал Александр. Харлов.

Александр Харлов об атаках в Одессу. Фото: Новини.LIVE

Защита одесситов

Строительство укрытий становится острым вопросом руководства Одессы, поэтому ежедневно проводятся инспекции и проверки их состояния и доступности. Также в ОВА планируется увеличить количество мест гражданской защиты.

"Безусловно, принимаются меры по увеличению фонда защитных сооружений. Укрытий много не может быть, ведь это — вопрос наших граждан. Поэтому ситуация с безопасностью находится на постоянном контроле" , — прокомментировал Александр Харлов.

Относительно перевода соискателей образования на дистанционный формат обучения, в ОВА отметили, что оснований для этого нет. Однако первый заместитель отметил важность соблюдения правил безопасности во время сигнала воздушной тревоги.



Мы раньше писали, что три ночи подряд враг атакую Одессу баллистикой. Вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".



Также мы сообщали, что в Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не перестает обстреливать город. Однако пока не все одесские хранилища соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в дальнейшем нуждаются в улучшениях.