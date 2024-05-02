Росія зробила своїм ворогом квіти та саджанці під час ракетного удару по Одесі 1 квітня

Співробітник агрокомпанії розповів про наслідки влучання ракети по Одесі 1 квітня. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, що Росія ракетним ударом знищила майже тисячу відправлень Нової Пошти ще однією жертвою атаки стало агропідприємство. Росіяни поцілили у склади та магазин компанії, наразі працівники навіть не в змозі в повному обсязі оцінити збитки, адже вони — завеликі.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів співробітник компанії "Агромаркет" Олександр Демченко.

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Воюють з квітами та цивільними

Співробітника "Агромаркету" Олександра здивувало те, що продукція компанії привернула увагу окупантів. Адже "Агромаркет" займається поставками рослин й саджанців та не має жодного відношення до військових об'єктів.

"Але здивувало мене те, що наша компанія займається реалізацією саджанців, насіння, розсади, квітів. І наш товар точно не є мішенню, яка могла б привертати уваго РФ. Але, на жаль, якщо росіяни воюють з квітами і саджанцями — важко щось коментувати", — сказав Олександр Демченко.

Олександр Демченко розповів про пошкодження внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Також Олександр зазначив, що зважаючи на останні події в Одесі, всі були готові до подібного розвитку подій — що Росія буде гатити по місту, не зважаючи на інфраструктуру та мирне населення.

"Звичайно, ми проводили зайняття та інструктажі. Найголовніше, що всі цілі — ніхто не постраждав. Немає ані ушкоджених, ані поранених. Це найголовніше", — зазначив працівник "Агромаркету".

Склади агрокомпанії, які зруйнувала російська ракета 1 квітня. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена пожежна частина

Речниця ДСНС Марина Аверіна розповіла, що пожежа, яка спалахнула на складських приміщеннях пошти, охопила 6 000 м². Окрім цього, вибуховою хвилею зазнала ушкоджень одна з пожежних частин Одеси.

"Було вибито скло, в деяких приміщеннях постраждала стеля. На щастя, з рятувальниками все в порядку, адже під час повітряної тривоги вони перебували у безпечному місці", — розповіла Марина Аверіна.



Ракетна атака по Одесі 1 квітня — що відомо

Нагадаємо, що вечері 1 травня в Одесі прогриміли кілька потужних вибухів — ворог знову атакував місто балістичними ракетами. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях Нової Пошти, також сталися численні руйнування інфраструктури міста.

Рятувальники ліквідували пожежу на місці влучання ракети в Одесі 1 квітня. Фото: ДСНС Одещини

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.



Журналісти Новини.LIVE побували на місці події та зафільмували наслідки влучання. Наразі прокурори вже розпочали досудове розслідування, адже росіяни вкотре порушують закони та звичаї війни. На місці працюють слідчі.