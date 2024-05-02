Наслідки ракетного удару по Одесі 1 травня — фото з місця події
Вибух внаслідок чергової російської атаки 1 травня зруйнував сортувальне відділення Нової пошти в Одесі та цивільну інфраструктуру. Вибуховою хвилею рознесло уламки — вибиті вікна та шибки, понівечені фасади та автівки.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.
Наслідки ракетної атаки по Одесі 1 травня
В результаті ракетної атаки пошкоджено сортувальне відділення Нової Пошти а також будівля магазину агрокультур. Місце влучання засмічене скляними уламками та залишками фасадів.
Також зруйновані будівлі цивільної інфраструктури і автівки, що знаходились поряд. Вони пошкоджені в результаті російської атаки.
Пожежа на місці влучання тривала протягом трьох годин, яку загасили співробітники ДСНС. У боротьбі з полум'ям брали участь 68 рятувальників від ДСНС, зокрема психологи. Також для гасіння вогню задіяли 19 одиниць техніки. Наразі рятувальні служби працюють на місці та усувають займання, які досі виникають на місці удару.
Порушення законів війни
Наразі прокурори вже розпочали досудове розслідування, адже росіяни вкотре порушують закони та звичаї війни. На місці працюють слідчі.
"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомлені відомства.
Атака на Одесу 1 травня
Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".
Унаслідок влучання пошкоджено близько 900 відправлень. Співробітники пошти, на щастя, не постраждали, бо встигнули пройти в бомбосховище. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано вибух унаслідок влучення балістики по Одесі.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували ,він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
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