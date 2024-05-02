Наслідки ракетного удару по Одесі 1 травня — фото з місця події

Зруйноване внаслідок ракетної атаки сортувальне відділення Нової пошти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вибух внаслідок чергової російської атаки 1 травня зруйнував сортувальне відділення Нової пошти в Одесі та цивільну інфраструктуру. Вибуховою хвилею рознесло уламки — вибиті вікна та шибки, понівечені фасади та автівки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Наслідки ракетної атаки по Одесі 1 травня

В результаті ракетної атаки пошкоджено сортувальне відділення Нової Пошти а також будівля магазину агрокультур. Місце влучання засмічене скляними уламками та залишками фасадів.

Постаждав фасад будівлі — вибуховою хвилею винесло скло. Фото: Новини.LIVE

Вибите скління внаслідок вибуху. Фото: Новини.LIVE

Також зруйновані будівлі цивільної інфраструктури і автівки, що знаходились поряд. Вони пошкоджені в результаті російської атаки.

Згоріле приміщення внаслідок ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

Росія поцилила в сортувальне відділення Нової Пошти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пожежа на місці влучання тривала протягом трьох годин, яку загасили співробітники ДСНС. У боротьбі з полум'ям брали участь 68 рятувальників від ДСНС, зокрема психологи. Також для гасіння вогню задіяли 19 одиниць техніки. Наразі рятувальні служби працюють на місці та усувають займання, які досі виникають на місці удару.

Рятівники працюють на місці події. Фото: Новини.LIVE

Рятувальні служби усувають наслідки атаки РФ на Одкесу. Фото: Новини.LIVE

Порушення законів війни

Наразі прокурори вже розпочали досудове розслідування, адже росіяни вкотре порушують закони та звичаї війни. На місці працюють слідчі.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", — йдеться у повідомлені відомства.



Прокурори фіксують злочин РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Атака на Одесу 1 травня

Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Унаслідок влучання пошкоджено близько 900 відправлень. Співробітники пошти, на щастя, не постраждали, бо встигнули пройти в бомбосховище. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано вибух унаслідок влучення балістики по Одесі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували ,він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.