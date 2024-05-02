Последствия ракетного удара по Одессе 1 мая — фото с места происшествия

Разрушено в результате ракетной атаки сортировочное отделение Новой почты в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Взрыв в результате очередной российской атаки 1 мая разрушил сортировочное отделение Новой почты в Одессе и гражданскую инфраструктуру. Взрывной волной разнесло обломки — выбитые окна и стекла, изуродованные фасады и автомобили.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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В результате ракетной атаки повреждено сортировочное отделение Новой Почты, а также здание магазина агрокультур. Место попадания засорено стеклянными обломками и остатками фасадов.

Построил фасад здания – взрывной волной вынесло стекло. Фото: Новини.LIVE

Выбит остекление в результате взрыва. Фото: Новини.LIVE

Также разрушены находившиеся рядом здания гражданской инфраструктуры и автомобиля. Они повреждены в результате российской атаки.

Сгоревшее помещение в результате ракетного удара. Фото: Новини.LIVE

Россия попала в сортировочное отделение Новой Почты в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пожар на месте попадания длился в течение трех часов, потушенный сотрудниками ГСЧС. В борьбе с пламенем участвовали 68 спасателей от ГСЧС, в том числе психологи. Также для тушения огня задействовали 19 единиц техники. Спасательные службы работают на месте и устраняют возгорания, которые до сих пор возникают на месте удара.

Спасатели работают на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

Спасательные службы устраняют последствия атаки РФ на Одкесе. Фото: Новини.LIVE

Нарушение законов войны

Пока прокуроры уже начали досудебное расследование, ведь россияне в очередной раз нарушают законы и обычаи войны. На месте работают следователи.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ" , - говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры фиксируют преступление РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Атака на Одессу 1 мая

Напомним, вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики . В городе прогремели несколько мощных взрывов . Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".

В результате попадания повреждено около 900 отправлений. Сотрудники почты, к счастью, не пострадали, потому что успели пройти в бомбоубежище. В сети обнародовали видео , на котором зафиксирован взрыв в результате попадания баллистики по Одессе.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован ,он находится в больнице в состоянии средней тяжести.