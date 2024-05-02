Россия сделала своим врагом цветы и саженцы во время ракетного удара по Одессе 1 апреля

Сотрудник агрокомпании рассказал о последствиях попадания ракеты по Одессе 1 апреля. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, Россия ракетным ударом уничтожила почти тысячу отправлений Новой Почты еще одной жертвой атаки стало агропредприятие. Россияне попали в склады и магазин компании, пока работники даже не в состоянии в полном объеме оценить убытки, ведь они слишком большие.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал сотрудник компании "Агромаркет" Александр Демченко.

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Сражаются с цветами и гражданскими

Сотрудника "Агромаркета" Александра удивило то, что продукция компании привлекла внимание окупантов. Ведь "Агромаркет" занимается поставками растений и саженцев и не имебт никакого отношения к военным объектам.

"Но удивило меня то, что наша компания занимается реализацией саженцев, семян, рассады, цветов. И наш товар точно не является мишенью, которая могла бы привлекать внимание РФ. Но, к сожалению, если россияне воюют с цветами и саженцами — трудно что-то комментировать" , — сказал Александр Демченко.

Александр Демченко рассказал о повреждениях в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Также Александр отметил, что, учитывая последние события в Одессе, все были готовы к подобному развитию событий — что Россия будет бить по городу, несмотря на инфраструктуру и мирное население.

"Конечно, мы проводили занятия и инструктажи. Самое главное, что все цели — никто не пострадал. Нет ни поврежденных, ни раненых. Это самое главное" , — отметил работник "Агромаркета".

Составы агрокомпании, разрушенные российской ракетой 1 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная пожарная часть

Спикер ГСЧС Марина Аверина рассказала, что пожар, который вспыхнул на складских помещениях почты, охватил 6 000 м². Кроме этого, взрывной волной получила повреждения одна из пожарных частей Одессы.

"Было выбито стекло, в некоторых помещениях пострадал потолок. К счастью, со спасателями все в порядке, ведь во время воздушной тревоги они находились в безопасном месте" , — рассказала Марина Аверина.

Ракетная атака по Одессе 1 апреля – что известно

Напомним, что ужин 1 мая в Одессе прогремел несколько мощных взрывов — враг снова атаковал город баллистическими ракетами. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях Новой Почты, также произошли многочисленные разрушения инфраструктуры города.

Спасатели ликвидировали пожар на месте попадания ракеты в Одессе 1 апреля. Фото: ГСЧС Одесчины

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия и сняли последствия попадания. Пока прокуроры уже начали досудебное расследование, ведь россияне в очередной раз нарушают законы и обычаи войны. На месте работают следователи.