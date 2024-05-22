Ворожий флот на чергуванні у Чорному морі — скільки кораблів загрожують

Кораблі на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ворог вивів одиниці флоту на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів сьогодні, 22 травня. Однак споряджені ракетоносії окупанти тримають тільки у Середземному морі. Загроза обстрілів є високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі — 3 ворожі кораблі;

в Азовському морі — 1 корабель росіян;

у Середземному морі — 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Рух ворожих кораблів. Фото: ВМС

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

до Азовського моря — 9 суден; з них 2 рухалось до протоки Босфор;

до Чорного моря — 5 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Ворожий флот і зміна тактики обстрілів

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України, переходячи від використання крилатих ракет морського базування до застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ значні та можливості для нарощування кількості бойових кораблів у ворога обмежені.



Так, російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.