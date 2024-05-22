Вражеский флот на дежурстве в Черном море — сколько кораблей угрожают

Корабли на дежурстве в море. Иллюстративное фото: росСМИ

Враг вывел единицы флота на дежурство в акватории Черного и Азовского морей сегодня, 22 мая. Однако снаряженные ракетоносители оккупанты держат только в Средиземном море. Угроза обстрелов высокая, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море — 3 вражеских корабля;

в Азовском море — 1 корабль россиян;

в Средиземном море — 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение вражеских кораблей. Фото: ВМС

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

до Азовского моря — 9 судов; из них 2 двигалось к проливу Босфор;

к Черному морю — 5 судов, из них ни одно не продолжило движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Вражеский флот и смена тактики обстрелов

Напомним, российские захватчики изменили тактику обстрелов юга Украины, переходя от использования крылатых ракет морского базирования к применению баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ значительны и возможности для наращивания количества боевых кораблей у врага ограничены.



Так, российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая во временно оккупированном Крыму, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.