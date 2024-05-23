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Маневры российских кораблей в морях — какая угроза для Одесчины

23 мая 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Маневры российских кораблей в морях — какая угроза для Одесчины
Вражеские корабли в морской акватории на дежурстве. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг продолжает маневрировать в акваториях морей. На сегодня, 23 мая, в Черном море остается флот россиян, однако снаряженные ракетоносители оккупанты держат в Средиземном. Поэтому угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" враг может даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море — 2 вражеских корабля;
  • в Азовском море — отсутствуют корабли россиян;
  • в Средиземном море — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

  • до Азовского моря — 10 судов; из них 4 двигались к проливу Босфор;
  • к Черному морю — 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Вражеский флот и смена тактики обстрелов

Напомним, российские захватчики изменили тактику обстрелов юга Украины, переходя от использования крылатых ракет морского базирования к применению баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ значительны и возможности для наращивания боевых кораблей у врага ограничены.

Так, российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая во временно оккупированном Крыму, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.

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