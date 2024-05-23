Маневры российских кораблей в морях — какая угроза для Одесчины
Враг продолжает маневрировать в акваториях морей. На сегодня, 23 мая, в Черном море остается флот россиян, однако снаряженные ракетоносители оккупанты держат в Средиземном. Поэтому угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" враг может даже из своих военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море — 2 вражеских корабля;
- в Азовском море — отсутствуют корабли россиян;
- в Средиземном море — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:
- до Азовского моря — 10 судов; из них 4 двигались к проливу Босфор;
- к Черному морю — 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении Босфора.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.
Вражеский флот и смена тактики обстрелов
Напомним, российские захватчики изменили тактику обстрелов юга Украины, переходя от использования крылатых ракет морского базирования к применению баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.
Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ значительны и возможности для наращивания боевых кораблей у врага ограничены.
Так, российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая во временно оккупированном Крыму, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.
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