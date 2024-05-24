В Черном море остается корабль россиян — угроза обстрелов Одесчины

Корабли вражеского флота дежурят в море. Иллюстративное фото: росСМИ

На сегодня, 24 мая, в Черном море присутствует корабль россиян, однако снаряженные ракетоносители оккупанты не выводят на дежурство по акватории. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" враг может даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном море — 1 вражеский корабль;

в Азовском море — отсутствуют корабли россиян;

в Средиземном море — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

до Азовского моря — 7 судов; из них 1 направлялось к проливу Босфор;

к Черному морю — 5 судов, из них 3 продолжило движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что потери Черноморского флота РФ значительные и возможности для наращивания боевых кораблей у врага ограничены.

Также мы писали, что российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая во временно оккупированном Крыму, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.



Так, потопление малого ракетного корабля "Циклон" может свидетельствовать о том, что оставаться в Крыму для оккупантов опасно и стоит бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.