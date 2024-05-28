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Вражеские корабли фиксируются на дежурстве в морях — какую угрозу представляют для Одесчины

28 мая 2024 09:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеские корабли фиксируются на дежурстве в морях — какую угрозу представляют для Одесчины
Вражеский корабль в море на чередовании. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Черном море по состоянию на 28 мая фиксируется один корабль россиян, однако единицы флота оккупантов теперь присутствуют и в акватории Азовского моря. Снаряженные ракетоносители враг держит в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать ракеты даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю;
  • в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор. А вот в направлении Черного моря — 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Вражеские корабли фиксируются на дежурстве в морях — какую угрозу представляют для Одесчины - фото 1
Российские корабли на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают наносить поражение единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно и следует бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

В Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако украинские военные подчеркивают успешный результат операции.

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