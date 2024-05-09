Шукають слабкі місця в інфраструктурі — Плетенчук про посилення розвідки окупантів

Розвідувальні дрони у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

На території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.

Про це в етері національного телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.



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Активність ворожої розвідки на південному напрямку не вщухає. Росіяни запускають БпЛА хвилями у великій кількості, навіть не зважаючи на те, скільки коштує така техніка.

"Наша ППО щодня збиває по кілька розвідувальних дронів РФ. Незважаючи на те, що кожен з них коштує близько 100 тисяч доларів і більше — росіяни їх використовують у великій кількості. Кількість вильотів зазвичай більше ніж 150 в нашій зоні відповідальності", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Шукають вразливі об'єкти

Російська армія продовжує дотримуватись тактики терору мирного населення. Задля цього, вони намагаються завдати якомога більшого ураження об'єктам критичної інфраструктури. За словами Дмитра Плетенчука, за для цього окупанти і запускають розвідувальні дрони.

"Вони роблять це для того, аби розвідувати можливі місця скупчення особового складу та техніки ЗСУ для подальшого ураження. Також шукають уразливі об'єкти критичної інфраструктури", — розповів військовий.

Ми писали раніше, що російські війська останнім часом активно атакують південні регіони. Окрім руйнівних ударів балістичних ракет, Одеська та Миколаївська області опинилися цілями ворожої розвідки. Так, сили ППО в цих регіонах знищили розвідувальники та ракету РФ.

Також ми писали, що сили ППО вночі проти 9 травня зуміли збити над Одеською областю 17 "шахедів" противника. Всього окупанти запустили по регіону 20 "дронів-камікадзе".