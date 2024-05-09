Ищут слабые места в инфраструктуре — Плетенчук об усилении разведки оккупантов

Разведывательные дроны в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

На территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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Активность вражеской разведки на южном направлении не утихает. Россияне запускают БпЛА волнами в большом количестве, даже несмотря на то, сколько стоит такая техника.

"Наше ПВО ежедневно сбивает по несколько разведывательных дронов РФ. Несмотря на то, что каждый из них стоит около 100 тысяч долларов и больше — россияне их используют в большом количестве. Количество вылетов обычно больше 150 в нашей зоне ответственности", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Ищут уязвимые объекты

Российская армия продолжает придерживаться тактики террора мирного населения. Для этого они пытаются нанести как можно большее поражение объектам критической инфраструктуры. По словам Дмитрия Плетенчука, для этого оккупанты и запускают разведывательные дроны.

"Они делают это для того, чтобы разведывать возможные места скопления личного состава и техники ВСУ для дальнейшего поражения. Также ищут уязвимые объекты критической инфраструктуры", — рассказал военный.

Мы писали ранее, что российские войска в последнее время активно атакуют южные регионы. Кроме разрушительных ударов баллистических ракет, Одесская и Николаевская области оказались целями вражеской разведки. Так, силы ПВО в этих регионах уничтожили разведчики и ракету РФ.

Также мы писали, что силы ПВО ночью против 9 мая сумели сбить над Одесской областью 17 "шахедов" противника. Всего оккупанты запустили по региону 20 "дронов-камикадзе".