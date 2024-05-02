Керована ракета та ворожі розвідувальники — робота ППО на півдні України

Сили ППО збили ворожу ракету та дрони на півдні України. Фото: mil.in.ua

Російські війська останнім часом активно атакують південні регіони. Окрім руйнівних ударів балістичних ракет, Одеська та Миколаївська області опинилися цілями ворожої розвідки. Так, сили ППО в цих регіонах знищили розвідувальники та ракету РФ.

Про це повідомляє пресслужба Повітрянного командування "Південь".



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В результаті роботи усього було збито п'ять повітряних цілей РФ в межах Одеської та Миколаївської областей. З них один — одна керована авіаційна ракета.

"Упродовж минулої доби, 01 травня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, 2 ударні безпілотники "Shahed-136/131" та російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині", — йдеться у повідомленні.



Військові додали, що сьогодні зранку, 2 травня, на Миколаївщині знищено ще один "Орлан-10".

Розвідувальний дрон "Орлан-10" — які можливості

Цей безпілотник призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. також він може проводити пошук за умов ремонтних робіт.

БпЛА "Орлан-10" у повітрі. Ілюстративне фото: росЗМІ



"Орлан-10" називають найпоширенішим і найефективнішим дроном в армії РФ. Вони можуть коригувати артилерійський вогонь в реальному часі. Також здійснюють лазерну підсвітку для російських керованих снарядів.

Ворожа розвідка

Ми також писали, що над Одещиною нещодавно був збитий російський розвідувальний БпЛА "ZALA". Ці безпілотники призначені для багатьох завдань, зокрема виявляти місця дислокації особового складу Сил Оборони, а також вказувати цілі та коригувати вогонь.

Раніше ми писали, що ворог підсилив дронову активність у зв'язку з тим, що у нього відсутній А-50, який до цього надавав повітряні розвіддані. Тож росіяни намагаються таким чином компенсувати втрату літака.

Також ми повідомляли, що Росія активно використовує безпілотники під час розвідки ситуації на півдні України, зокрема на Одещині та у Чорному морі. Крім цього, росіяни випускають розвідувально-ударні дрони— вони мають на спорядженні ракети та можуть нанести удар.