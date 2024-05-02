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Управляемая ракета и вражеские празведчики — работа ПВО на юге Украины

2 мая 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Управляемая ракета и вражеские празведчики — работа ПВО на юге Украины
Силы ПВО сбили вражескую ракету и дроны на юге Украины. Фото: mil.in.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские войска в последнее время активно атакуют южные регионы. Кроме разрушительных ударов баллистических ракет, Одесская и Николаевская области оказались целями вражеской разведки. Так, силы ПВО в этих регионах уничтожили разведчики и ракету РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".

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В результате работы всего было сбито пять воздушных целей РФ в пределах Одесской и Николаевской областей. Из них один – одна управляемая авиационная ракета.

"За прошедшие сутки, 01 мая 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 на Николаевщине, 2 ударных беспилотника "Shahed-136/131" и российский разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что сегодня утром, 2 мая, в Николаевской области уничтожен еще один "Орлан-10".

Разведывательный дрон "Орлан-10" — какие возможности

Этот беспилотник предназначен для наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. также он может производить поиск в условиях ремонтных работ.

Силы ПВО сбили вражеские дроны в Одесской и Николаевской областях
БПЛА "Орлан-10" в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ


"Орлан-10" называют самым распространенным и эффективным дроном в армии РФ. Они могут корректировать артиллерийский огонь в реальном времени. Также осуществляют лазерную подсветку для российских управляемых снарядов.

Вражеская разведка

Мы также писали, что над Одесщиной недавно был сбит российский разведывательный БПЛА "ZALA". Эти беспилотники предназначены для многих задач, в частности, выявлять места дислокации личного состава Сил Обороны, а также указывать цели и корректировать огонь.

Ранее мы писали, что враг усилил дроновую активность в связи с тем, что у него отсутствует А-50, который до этого предоставлял воздушные разведданные. Так что россияне пытаются таким образом компенсировать потерю самолета.

Также мы сообщали, что Россия активно использует беспилотники при разведке ситуации на юге Украины, в частности, на Одесчине и в Черном море. Кроме этого, россияне выпускают разведывательно-ударные дроны — у них есть на снаряжении ракеты и могут нанести удар.

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