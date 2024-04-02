Російські дрони зосереджуються на акваторії Чорного моря — особливості ворожої розвідки
Ворог активно використовує безпілотники під час розвідки ситуації на півдні України, зокрема на Одещині та у Чорному морі. Крім цього, росіяни випускають розвідувально-ударні дрони— вони мають на спорядженні ракети та можуть нанести удар.
Про це в етері Ранок.LIVE повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Їм треба якимось чином збирати розвідданні для того, щоб готувати майбутні атаки. Також для того, щоб розуміти взагалі, що роблять Сили оборони і до чого готуються. Ворог хоче розуміти, які в них перспективи і куди вони мають наводити свої атаки", — зазначила Наталя Гуменюк.
Ворожі дрони на Одещині
За словами військової, останнім часом багато дронів були помічені над акваторією Чорного моря. Окрім розвідувальних БпЛА росіяни випускають також розвідувально-ударні.
"Ми бачимо, що зараз в нашій зоні відповідальності активність безпілотних розвідників сягає рівня 180-200 одиниць за добу. Велика частка з них зосереджується на акваторії Чорного моря. І той безпілотник, що був збитий в акваторії Чорного моря, не тільки розвідувальний. Він розвідувально-ударний. Тобто він був готовий завдати удар", — зазначила Наталя Гуменюк.
Вона додала, що такий дрон може нести на спорядженні щонайменше одну ракету типу ПТРК і може завдавати ударів. Це стало причиною оперативної роботи по ньому сил ППО.
Нагадаємо, що станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".
Також ми писали, що армія окупанта витримує певну паузу у масованих обстрілах регіонів України, зокрема Одеської області. Така поведінка може бути пов'язана з тим, що за минулий місяць росіяни випустили рекордну кількість ударних БпЛА та наразі потребують додаткових резервів.
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