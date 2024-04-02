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Російські дрони зосереджуються на акваторії Чорного моря — особливості ворожої розвідки

2 квітня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російські дрони зосереджуються на акваторії Чорного моря — особливості ворожої розвідки
Безпілотник у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог активно використовує безпілотники під час розвідки ситуації на півдні України, зокрема на Одещині та у Чорному морі. Крім цього, росіяни випускають розвідувально-ударні дрони— вони мають на спорядженні ракети та можуть нанести удар.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
 

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"Їм треба якимось чином збирати розвідданні для того, щоб готувати майбутні атаки. Також для того, щоб розуміти взагалі, що роблять Сили оборони і до чого готуються. Ворог хоче розуміти, які в них перспективи і куди вони мають наводити свої атаки", — зазначила Наталя Гуменюк.

Ворожі дрони на Одещині

За словами військової, останнім часом багато дронів були помічені над акваторією Чорного моря.  Окрім розвідувальних БпЛА росіяни випускають також розвідувально-ударні. 

"Ми бачимо, що зараз в нашій зоні відповідальності активність безпілотних розвідників сягає рівня 180-200 одиниць за добу. Велика частка з них зосереджується на акваторії Чорного моря. І той безпілотник, що був збитий в акваторії Чорного моря, не тільки розвідувальний. Він розвідувально-ударний. Тобто він був готовий завдати удар", — зазначила Наталя Гуменюк.

Вона додала, що такий дрон може нести на спорядженні щонайменше одну ракету типу ПТРК і може завдавати ударів. Це стало причиною оперативної роботи по ньому сил ППО.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

Також ми писали, що армія окупанта витримує певну паузу у масованих обстрілах регіонів України, зокрема Одеської області. Така поведінка може бути пов'язана з тим, що за минулий місяць росіяни випустили рекордну кількість ударних БпЛА  та наразі потребують додаткових резервів.

Одеса
розвідка
російські війська
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
дрони
безпілотник

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