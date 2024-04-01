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Росіяни намагаються змінити тактику на фронті — Братчук про ворожі атаки

1 квітня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни намагаються змінити тактику на фронті — Братчук про ворожі атаки
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Армія окупанта витримує певну паузу у масованих обстрілах регіонів України, зокрема Одеської області. Така поведінка може бути пов'язана з тим, що за минулий місяць росіяни випустили рекордну кількість ударних БпЛА  та наразі потребують додаткових резервів.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Перерва у атаках на південь 

За словами військового, за останню добу ситуація на Одещині та Миколаївщині була відносно спокійною. Проте таке затишшя може бути пов'язано із тим, що росіяни накопичують боєприпаси для подальших атак.

"Є перепочинок у них. А можливо, росіяни очікують надходження нової партії "шахедів". Може, вони знову накопичують сили, тому що березень 2024 року став другим місяцем за рекордною кількістю використання ударних дронів", — прокоментував Сергій Братчук. 

 Застосування невійськової техніки

Бійці країни-терористки кожного дня намагаються змінювати тактику та віднаходити нові засоби для просування вглиб території України.

"Намагаються щось нове відпрацьовувати  в піхотних та штурмових діях. Найголовніше те, що наші бійці цьому протистоять і прекрасно розуміють, що і відбувається", — зазначив речник. 

Нагадаємо,  що Росія продовжує посилення атак на південь України, що націлені на критичну енергетичну інфраструктуру регіону. Ці напади мають за мету паралізувати економіку та залякати мирне населення.

Також ми писали, що вночі проти 31 березня російська армія знову застосувала комбіновану атаку по Україні. Окупанти запустили спочатку дрони-камікадзе з різних напрямків, а пізніше й ракети зі стратегічної авіації. На Одещині під час бойової роботи, уламки збитого дрона впали на енергооб'єкт, через це сьогодні в місті та прилеглих районах діють аварійні відключення світла. 

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Новини Одеси
Сергій Братчук
дрон Шахід-136
дрони
атака

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