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Россияне пытаются изменить тактику на фронте — Братчук о вражеских атаках

1 апреля 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне пытаются изменить тактику на фронте — Братчук о вражеских атаках
Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Армия оккупанта выдерживает определенную паузу в массированных обстрелах регионов Украины, в частности, Одесской области. Такое поведение может быть связано с тем, что за прошлый месяц россияне выпустили рекордное количество ударных БпЛА и нуждаются в дополнительных резервах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Перерыв в атаках на юг

По словам военного, за последние сутки ситуация в Одесской и Николаевской областях была относительно спокойной. Однако такое затишье может быть связано с тем, что россияне накапливают боеприпасы для последующих атак.

"Есть передышка у них. А возможно, россияне ожидают поступление новой партии "шахедов". Может, они снова накапливают силы, потому что март 2024 стал вторым месяцем по рекордному количеству использования ударных дронов" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Применение невоенной техники

Бойцы страны-террористки каждый день пытаются менять тактику и находить новые средства для продвижения в глубь Украины.

"Пытаются что-то новое отрабатывать в пехотных и штурмовых действиях. Самое главное, что наши бойцы этому противостоят и прекрасно понимают, что и происходит" , — отметил спикер.

Напомним, что Россия продолжает усиление атак на юг Украины, нацеленные на критическую энергетическую инфраструктуру региона. Эти нападения преследуют цель парализовать экономику и запугать мирное население.

Также мы писали, что в ночь на 31 марта российская армия вновь применила комбинированную атаку по Украине. оккупанты запустили сначала дроны-камикадзе по разным направлениям, а позже и ракеты из стратегической авиации. На Одесщине во время боевой работы обломки сбитого дрона упали на энергообъект, поэтому сегодня в городе и прилегающих районах действуют аварийные отключения света.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук
дрон Шахид-136
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атака

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