Российские дроны сосредотачиваются на акватории Черного моря – особенности вражеской разведки

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

Враг активно использует беспилотники при разведке ситуации на юге Украины, в частности, на Одесщине и в Черном море. Кроме этого, россияне выпускают разведывательно-ударные дроны — у них есть на снаряжении ракеты и могут нанести удар.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Им нужно каким-то образом собирать разведданные для того, чтобы готовить будущие атаки. Также для того, чтобы понимать вообще, что делают Силы обороны и к чему готовятся. Враг хочет понимать, какие у них перспективы и куда они должны наводить свои атаки" , — отметила Наталья Гуменюк.

Вражеские дроны в Одесской области

По словам военной, в последнее время многие дроны были замечены над акваторией Черного моря. Кроме разведывательных БПЛА россияне выпускают также разведывательно-ударные.

"Мы видим, что сейчас в нашей зоне ответственности активность беспилотных разведчиков достигает уровня 180-200 единиц в сутки. Большая часть из них сосредотачивается на акватории Черного моря. И тот беспилотник, который был сбит в акватории Черного моря, не только разведывательный. Он разведывательно-ударный. То есть он был готов нанести удар" , — отметила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что такой дрон может нести на снаряжении по меньшей мере одну ракету типа ПТРК и может наносить удары. Это стало причиной оперативной работы по нему сил ПВО.

Напомним, что на сегодня, 2 апреля, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".

Также мы писали, что армия кафиров выдерживает определенную паузу в массированных обстрелах регионов Украины, в частности Одесской области. Такое поведение может быть связано с тем, что за прошлый месяц россияне выпустили рекордное количество ударных БпЛА и нуждаются в дополнительных резервах.