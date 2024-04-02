Российские дроны сосредотачиваются на акватории Черного моря – особенности вражеской разведки
Враг активно использует беспилотники при разведке ситуации на юге Украины, в частности, на Одесщине и в Черном море. Кроме этого, россияне выпускают разведывательно-ударные дроны — у них есть на снаряжении ракеты и могут нанести удар.
Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Им нужно каким-то образом собирать разведданные для того, чтобы готовить будущие атаки. Также для того, чтобы понимать вообще, что делают Силы обороны и к чему готовятся. Враг хочет понимать, какие у них перспективы и куда они должны наводить свои атаки" , — отметила Наталья Гуменюк.
Вражеские дроны в Одесской области
По словам военной, в последнее время многие дроны были замечены над акваторией Черного моря. Кроме разведывательных БПЛА россияне выпускают также разведывательно-ударные.
"Мы видим, что сейчас в нашей зоне ответственности активность беспилотных разведчиков достигает уровня 180-200 единиц в сутки. Большая часть из них сосредотачивается на акватории Черного моря. И тот беспилотник, который был сбит в акватории Черного моря, не только разведывательный. Он разведывательно-ударный. То есть он был готов нанести удар" , — отметила Наталья Гуменюк.
Она добавила, что такой дрон может нести на снаряжении по меньшей мере одну ракету типа ПТРК и может наносить удары. Это стало причиной оперативной работы по нему сил ПВО.
Напомним, что на сегодня, 2 апреля, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".
Также мы писали, что армия кафиров выдерживает определенную паузу в массированных обстрелах регионов Украины, в частности Одесской области. Такое поведение может быть связано с тем, что за прошлый месяц россияне выпустили рекордное количество ударных БпЛА и нуждаются в дополнительных резервах.
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