Неподалік Одеси знищений розвідувальний дрон РФ — подробиці

Розвідувальні дрони. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні, 21 березня, ворог знов намагався проводити розвідку за допомогою БпЛА. Проте військові моряки знищили розвідувальний дрон.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

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Знищення дрону

Бійці корабельно-катерного складу Військово-Морських Сил ЗС України успішно збили ворожий розвідувальник.

"Вдень, 21 березня, на Одещині корабельно-катерним складом Військово-Морських Сил ЗС України було збито розвідувальний дрон РФ. Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від російських окупантів!" — зазначено у повідомлені.

Ворожа розвідка

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, ворог випустив БпЛА в напрямку Одещини, проте на підльоті до кордонів регіону українські воїни знешкодили дрони. Ними виявились розвідувальні безпілотники "Supercam".

Також ми писали, що ворог не припиняє вести активну розвідку за допомогою БпЛА, зосереджуючись на південних регіонах країни. Водночас окупанти відчувають наявність загрози в акваторії Чорного моря, адже до портів у Криму тепер долають відстань майже в 5 разів більшу, ніж минулого року.