Недалеко от Одессы уничтожен разведывательный дрон РФ — подробности

Разведывательные дроны. Иллюстративное фото: росСМИ

Сегодня, 21 марта, враг снова пытался проводить разведку с помощью БпЛА. Однако военные моряки уничтожили разведывательный дрон.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

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Бойцы корабельно-катерного состава Военно-Морских Сил ВС Украины успешно сбили вражеский разведчик.

"Днем, 21 марта, в Одесской области корабельно-катерным составом Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит разведывательный дрон РФ. Военно-Морские Силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от российских оккупантов!" — отмечено в сообщении.

Вражеская разведка

Напомним, что вчера, 20 марта, враг выпустил БпЛА в направлении Одесской области, однако на подлете к границам региона украинские воины обезвредили дроны. Ими оказались разведывательные беспилотники "Supercam".

Также мы писали, что враг не прекращает вести активную разведку с помощью БПЛА, сосредотачиваясь на южных регионах страны. В то же время оккупанты чувствуют наличие угрозы в акватории Черного моря, ведь до портов в Крыму теперь преодолевают расстояние почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.