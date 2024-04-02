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Споряджені ракетоносії ворога заведені у пункти базування — яка загроза існує

2 квітня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Споряджені ракетоносії ворога заведені у пункти базування — яка загроза існує
Корабель ворожого флоту. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

Про це в етері Ранок.LIVE повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
 

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Готовність до ракетних обстрілів

Наталя Гуменюк зазначила, що наразі кораблі окупанта перебувають у пунктах базування у Чорному морі. Проте загалом там є приблизно дев'ять ракетоносіїв із загальним залпом більше пів сотні ракет.

"Станом на зараз в акваторії Чорного моря, хоча і в пункті базування, знаходиться, за нашими даними, дев'ять ракетоносіїв, як надводних, так і підводних. Їх загальний залп може бути за позначкою 50", — сказала військова. 

Вона додала, що під час масованих виходів ворожого флоту у Чорне море в акваторії перебувало приблизно 40 залпів.

"Це той потенціал, який гіпотетично може бути застосований. Треба об'єктивно розуміти, що окупанти мають певні складнощі і перезарядитися потім їм буде дуже складно. Скоріш за все, вони будуть розтягувати, якщо і використовувати цей потенціал, то дозовано", — попередила речниця.

Скільки кораблів загрожує

  • В Чорному і Азовському морях ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем продовжується

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначають військові.

Нагадаємо, що у бухті Севастополя не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі вони були перебазовані подалі від берегів Криму, проте ще вчора там був малогабаритний ракетний корабель "Циклон".

Також ми писали, що ворожі ракетоносії вже декілька діб не виходять у Чорне море, хоча загальна готовність ворога  до масованих атак залишається високою. Натомість окупанти намагаються якомога надійніше захистити свої кораблі, адже вони знаходяться в зоні можливого ураження для Сил оборони.

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
флот
ракетний удар

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