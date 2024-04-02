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Снаряженные ракетоносители врага заведены в пункты базирования — какая угроза существует

2 апреля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Снаряженные ракетоносители врага заведены в пункты базирования — какая угроза существует
Корабль вражеского флота. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 2 апреля, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Готовность к ракетным обстрелам

Наталья Гуменюк отметила, что в настоящее время корабли оккупанта находятся в пунктах базирования в Черном море. Однако в целом там примерно девять ракетоносителей с общим залпом более полусотни ракет.

"По состоянию на данный момент в акватории Черного моря, хотя и в пункте базирования, находится, по нашим данным, девять ракетоносителей, как надводных, так и подводных. Их общий залп может быть по отметке 50" , — сказала военная.

Она добавила, что во время массированных выходов вражеского флота в Черное море в акватории находилось около 40 залпов.

"Это тот потенциал, который гипотетически применим. Надо объективно понимать, что кафиры имеют определенные сложности и перезарядиться потом им будет очень сложно. Скорее всего, они будут растягивать, если и использовать этот потенциал, то дозировано" , — предупредила спикер.

Сколько кораблей угрожает

  • В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море – 1 корабль.

Движение по морю продолжается

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 19 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 12 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Напомним, что в бухте Севастополя не наблюдается ни один вражеский корабль. Все они были перебазированы подальше от берегов Крыма, но еще вчера там был малогабаритный ракетный корабль "Циклон".

Также мы писали, что вражеские ракетоносители уже несколько суток не выходят в Черное море, хотя всеобщая готовность врага к массированным атакам остается высокой. А оккупанты пытаются как можно надежнее защитить свои корабли, ведь они находятся в зоне возможного поражения для Сил обороны.

Одесса
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
флот
ракетный удар

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