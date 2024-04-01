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Кораблі ворожого флоту можуть бути уражені Силами оборони півдня України

1 квітня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кораблі ворожого флоту можуть бути уражені Силами оборони півдня України
Наталя Гуменюк. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворожі ракетоносії вже декілька діб не виходять у Чорне море, хоча загальна готовність ворога  до масованих атак залишається високою. Натомість окупанти намагаються якомога надійніше захистити свої кораблі, адже вони знаходяться в зоні можливого ураження для Сил оборони. 

Про це в етері Media Center Ukraine-Ukrinform повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Укріплюють пункти базування

За інформацією британської розвідки, ворог укріплює вхідну частину пунктів базування кораблів. Росія навіть готує загородження, які мають захистити кораблі від ураження морськими дронами. Це можу бути зумовлено тим, що вони відчувають загрозу від виважених дій української армії по знищенню російського флоту. Попри те, що ворог намагається приховувати своє корабельне угрупування, судна знаходяться в зоні можливого ураження Силами оборони України

"Гіпотетично ворожі кораблі знаходяться в зоні ураження Сил оборони. Але найголовніше те, що треба спланувати бойову роботу так, щоб вона була максимально результативна. Ми розуміємо, що вони будуть захищатися", — зазначила Наталя Гуменюк.

Готовність до ракетних обстрілів

Ворожі кораблі затиснуті у південно-східній частині акваторії Чорного моря. Наразі воне не проявляють активності, проте загальна готовність ракетоносіїв ворога висока. 

"Напередодні масованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема підводні, в акваторію Чорного моря.  Ймовірно, для того, аби розсередити увагу ППО, адже виявляти пуски з ракетоносіїв важко", — прокоментувала військова.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 1 квітня,  у бухті Севастополя не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі вони були перебазовані подалі від берегів Криму, проте ще вчора там знаходився малогабаритний ракетний корабель "Циклон".

Також ми писали, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності.

Одеса
війна
Крим
Чорне море
корабель
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
флот
ракетний удар

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