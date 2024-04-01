Корабли вражеского флота могут быть поражены Силами обороны юга Украины

Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Вражеские ракетоносители уже несколько суток не выходят в Черное море, хотя общая готовность врага к массированным атакам остается высокой. В свою очередь оккупанты пытаются как можно надежнее защитить свои корабли, ведь они находятся в зоне возможного поражения для Сил обороны.

Об этом в эфире Media Center Ukraine-Ukrinform сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Укрепляют пункты базирования

По информации британской разведки, враг укрепляет входящую часть пунктов базирования кораблей. Россия даже готовит заграждения, которые должны оградить корабли от поражения морскими дронами. Это могу быть обусловлено тем, что они испытывают угрозу взвешенных действий украинской армии по уничтожению российского флота. Несмотря на то, что враг пытается скрывать свою корабельную группировку, суда находятся в зоне возможного поражения Силами обороны Украины.

"Гипотетически, вражеские корабли находятся в зоне поражения Сил обороны. Но самое главное, что нужно спланировать боевую работу так, чтобы она была максимально результативна. Мы понимаем, что они будут защищаться", — отметила Наталья Гуменюк.

Готовность к ракетным обстрелам

Вражеские корабли зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря. Пока они не проявляют активности, однако общая готовность ракетоносителей врага высока.

"Накануне массированных ракетно-дроновых атак враг выводил ракетоносители, в том числе подводные, в акваторию Черного моря. Вероятно, для того чтобы рассредоточить внимание ПВО, ведь обнаруживать пуски с ракетоносителей — трудно", — прокомментировала военная.

Напомним, что на сегодня, 1 апреля, в бухте Севастополя не наблюдается ни одного вражеского корабля. Все они были перебазированы подальше от берегов Крыма, но еще вчера там находился малогабаритный ракетный корабль "Циклон".

Также мы писали, что украинские бойцы каждый день встают на защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Да, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.