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Останній ракетоносій РФ вийшов з бухти Криму — подробиці

1 квітня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Останній ракетоносій РФ вийшов з бухти Криму — подробиці
МРК "Циркон". Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наразі у бухті Севастополя не спостерігається жодного ворожого корабля. Всі вони були перебазовані подалі від берегів Криму, проте ще вчора там знаходився малогабаритний ракетний корабель "Циклон".

Про це Новини.LIVE дізнались із даних супутникової зйомки.

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Базування МРК "Циркон"

Раніше цей корабель Чорноморського флоту РФ майже завжди перебував біля бойових бочок у Севастопольській бухті. Його завданням було підсилення протиповітряної оборони. Наразі МРК "Циркон" не помічений на своєму звичному місці.

 Що відомо про корабель

МРК "Циклон" є кораблем проєкту 22800, озброєння якого включає комплекси ударної і протиповітряної зброї, системи бойового управління, виявлення, цілевказівки, зв'язку. Це єдиний надводний ракетний корабель у Севастополі, призначений для запуску ракет типу "Калібр". Однак, з моменту включення до складу Чорноморського флоту у липні 2023 року, він не відзначився жодним ракетним запуском.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, що через успіхи українських військових на морі російський Чорноморський флот майже повністю вийшов з Криму. Вчора, 31 березня,  на півострові спостерігався тільки один ракетоносій, який ніколи не споряджався і не стріляв. 

Також ми повідомляли, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності.

Одеса
російські війська
Крим
Чорне море
корабель
Одеська область
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Севастополь
флот

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