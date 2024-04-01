Последний ракетоноситель РФ вышел из бухты Крыма — подробности

МРК "Циркон". Фото: росСМИ

В настоящее время в бухте Севастополя не наблюдается ни одного вражеского корабля. Все они были перебазированы подальше от берегов Крыма, но еще вчера там находился малогабаритный ракетный корабль "Циклон".

Об этом Новини.LIVE узнали из данных спутниковой съемки.

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Базирование МРК "Циркон"

Ранее этот корабль Черноморского флота РФ почти всегда находился у боевых бочек в Севастопольской бухте. Его задачей было усиление противовоздушной обороны. Теперь же МРК "Циркон" не замечен на своем привычном месте.

Что известно о корабле

МРК "Циклон" является кораблем проекта 22800, вооружение которого включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. Это единственный надводный ракетный корабль в Севастополе, предназначенный для запуска ракет типа "Калибр". Однако с момента включения в состав Черноморского флота в июле 2023 года он не отметился ни одним ракетным запуском.

Ситуация в Черном море

Напомним, что из-за успехов украинских военных на море российский Черноморский флот почти полностью вышел из Крыма. Вчера, 31 марта, на полуострове наблюдался только один ракетоноситель, никогда не снаряжавшийся и не стрелявший.

Также мы сообщали, что украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не пребывают в боевой готовности.