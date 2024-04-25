Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Над небом Одещини збили декілька ворожих дронів arrow

Над небом Одещини збили декілька ворожих дронів

25 квітня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Над небом Одещини збили декілька ворожих дронів
Безпілотник ZALA збили над Одещиною. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російські війська посилюють дронову розвідку, запускаючи БпЛА на південні регіони України. Сьогодні зранку один із розвідувальників був збитий над Одеської областю.

Про це повідомляє пресслужба Повітрянного командування "Південь"

Читайте також:

Робота сил ППО на півдні

В результаті роботи усього було збито три дрони в межах Одеської та Херсонської областей. З них один розвідувальний БпЛА та два — ударних.

"Зранку 25 квітня 2024 року на Одещині протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БпЛА "ZALA". Також упродовж минулої доби на Херсонщині знищено два ударні БпЛА "Ланцет", — йдеться у повідомленні. 

Розвідувальний дрон "ZALA" — які можливості

Ці безпілотники призначені для багатьох завдань. Вони можуть спостерігати виявляти вибухові пристрої, переносити невеликі вантажі, оглядати об'єкти критичної інфраструктури, моніторити природні катастрофи, шукати та виявляти місця дислокації особового складу Сил Оборони, а також вказувати цілі та коригувати вогонь.

Ворожа розвідка над Одеським регіоном

Раніше ми писали, що ворог підсилив дронову активність у зв'язку з тим, що у нього відсутній А-50, який до цього надавав повітряні розвіддані. Тож росіяни намагаються таким чином компенсувати втрату літака. 

Також ми повідомляли, що Росія активно використовує безпілотники під час розвідки ситуації на півдні України, зокрема на Одещині та у Чорному морі. Крім цього, росіяни випускають розвідувально-ударні дрони— вони мають на спорядженні ракети та можуть нанести удар.

Одеса
розвідка
російські війська
Херсон
Одеська область
Новини Одеси
ППО
дрони
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри