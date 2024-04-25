Над небом Одещини збили декілька ворожих дронів

Безпілотник ZALA збили над Одещиною. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська посилюють дронову розвідку, запускаючи БпЛА на південні регіони України. Сьогодні зранку один із розвідувальників був збитий над Одеської областю.

Про це повідомляє пресслужба Повітрянного командування "Південь".

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В результаті роботи усього було збито три дрони в межах Одеської та Херсонської областей. З них один розвідувальний БпЛА та два — ударних.

"Зранку 25 квітня 2024 року на Одещині протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БпЛА "ZALA". Також упродовж минулої доби на Херсонщині знищено два ударні БпЛА "Ланцет", — йдеться у повідомленні.

Розвідувальний дрон "ZALA" — які можливості

Ці безпілотники призначені для багатьох завдань. Вони можуть спостерігати виявляти вибухові пристрої, переносити невеликі вантажі, оглядати об'єкти критичної інфраструктури, моніторити природні катастрофи, шукати та виявляти місця дислокації особового складу Сил Оборони, а також вказувати цілі та коригувати вогонь.

Ворожа розвідка над Одеським регіоном

Раніше ми писали, що ворог підсилив дронову активність у зв'язку з тим, що у нього відсутній А-50, який до цього надавав повітряні розвіддані. Тож росіяни намагаються таким чином компенсувати втрату літака.

Також ми повідомляли, що Росія активно використовує безпілотники під час розвідки ситуації на півдні України, зокрема на Одещині та у Чорному морі. Крім цього, росіяни випускають розвідувально-ударні дрони— вони мають на спорядженні ракети та можуть нанести удар.