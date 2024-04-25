Над небом Одесчины сбили несколько вражеских дронов

Беспилотник ZALA сбили над Одесской областью. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска усиливают дроновую разведку, запуская БПЛА на южные регионы Украины. Сегодня утром один из разведчиков был сбит над Одесской областью.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг" .

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В результате работы всего было сбито три дрона в пределах Одесской и Херсонской областей. Из них один разведывательный БПЛА и два ударных.

"Утром 25 апреля 2024 года в Одесской области противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный БпЛА "ZALA". Также за прошедшие сутки на Херсонщине уничтожены два ударных БпЛА "Ланцет" , — говорится в сообщении.

Разведывательный дрон "ZALA" — какие возможности

Эти беспилотники предназначены для многих задач. Они могут наблюдать обнаружение взрывных устройств, переносить небольшие грузы, осматривать объекты критической инфраструктуры, мониторить природные катастрофы, искать и выявлять места дислокации личного состава Сил Обороны, а также указывать цели и корректировать огонь.

Враждебная разведка над Одесским регионом

Ранее мы писали, что враг усилил дроновую активность в связи с тем, что у него отсутствует А-50, который до этого предоставлял воздушные разведданные. Так что россияне пытаются таким образом компенсировать потерю самолета.

Также мы сообщали, что Россия активно использует беспилотники при разведке ситуации на юге Украины, в частности в Одесской и Черном море. Кроме этого, россияне выпускают разведывательно-ударные дроны — у них есть на снаряжении ракеты и могут нанести удар.