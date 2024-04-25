Над небом Одесчины сбили несколько вражеских дронов
Российские войска усиливают дроновую разведку, запуская БПЛА на южные регионы Украины. Сегодня утром один из разведчиков был сбит над Одесской областью.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг" .
Работа сил ПВО на юге
В результате работы всего было сбито три дрона в пределах Одесской и Херсонской областей. Из них один разведывательный БПЛА и два ударных.
"Утром 25 апреля 2024 года в Одесской области противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный БпЛА "ZALA". Также за прошедшие сутки на Херсонщине уничтожены два ударных БпЛА "Ланцет" , — говорится в сообщении.
Разведывательный дрон "ZALA" — какие возможности
Эти беспилотники предназначены для многих задач. Они могут наблюдать обнаружение взрывных устройств, переносить небольшие грузы, осматривать объекты критической инфраструктуры, мониторить природные катастрофы, искать и выявлять места дислокации личного состава Сил Обороны, а также указывать цели и корректировать огонь.
Враждебная разведка над Одесским регионом
Ранее мы писали, что враг усилил дроновую активность в связи с тем, что у него отсутствует А-50, который до этого предоставлял воздушные разведданные. Так что россияне пытаются таким образом компенсировать потерю самолета.
Также мы сообщали, что Россия активно использует беспилотники при разведке ситуации на юге Украины, в частности в Одесской и Черном море. Кроме этого, россияне выпускают разведывательно-ударные дроны — у них есть на снаряжении ракеты и могут нанести удар.
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