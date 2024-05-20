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Ворог випустив дрони та поцілив балістикою — атака на південні регіони вночі проти 20 травня

20 травня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог випустив дрони та поцілив балістикою — атака на південні регіони вночі проти 20 травня
На півдні сили ППО знищили 17 дронів. Ілюстративне фото: Сергій Михальчук
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У ніч проти 20 травня російська армія атакувала Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли відбити хвилі безпілотників. Окрім цього ворог також застосував розвідку та випустив балістику по Одеській області. 

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь"

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Робота сил ППО

Внаслідок роботи загалом було збито 17 БпЛА росіян. У відомстві зазначили, що 16 дронів були випущені по Миколаївській області, а ще один — по Одеській. Окрім ударних, росіяни випускали по півдню й розвідувальні дрони, а також балістичну ракету. 

"Також на Одещині протягом минулої доби було збито два розвідувальних дрони "Орлан-10", а ворог завдав удару балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М")", — додали у відомстві.

На півдня збили 20 дронів росіян
Робота сил ППО на півдні. Фото: Повітряне командування "Південь"

Дронова розвідка росіян

Нагадаємо, що вночі проти 19 травня окупанти здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе, яка тривала понад шість годин. Безпілотники на Одеську область запускалися групами з різних напрямків. Так росіяни намагаються виснажити систему ППО.  

Ми також писали, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.

Додамо, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

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Миколаївська область
Новини Одеси
ППО
ракета
дрони
ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ

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