Прикордонники показали кадри знищення ударних дронів над Одещиною

Прикордонники працюють над збиттям дронів. Фото: скриншот

Сьогодні вночі одеські прикордонники знищили три ударні дрони-камікадзе, якими Росія атакувала південь України. Відомо, що атака тривала понад шість годин, а загалом збито 20 БпЛА.

Відео бойової роботи Державна прикордонна служба України опублікувала у своєму Telegram-каналі.

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Збиття дронів над Одещиною

За інформацією прикордонників, мобільна вогнева група збила дрони на світанку. БпЛА були знищені на підльоті до одеського узбережжя.

Нічна атака на південь України

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Бойова робота тривала понад шість годин. Над Одещиною було знищено 20 ударних БпЛА. Унаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю. Також в місті уламки впали на подвір'я в житловому кварталі, світлини яких показав мер міста Геннадій Труханов. Постраждалих немає. Окрім цього, зранку ворог запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який теж було знищено силами протиповітряної оборони.

Атака на Україну

Також ми писали, що цієї ночі ворог запустив 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Росії.

До відбиття повітряної атаки росіян були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи РЕБ.

Під час бойової роботи українська ППО збила всі 37 "шахедів" у небі над Київською, Одеською, Миколаївською, Сумською, Вінницькою, Житомирською, Черкаською та Херсонською областями.

Додамо, що за минулу добу воїни ЗСУ ліквідували ще 1 210 окупантів та 35 бронемашин. Окрім цього, ЗСУ атакували Чорноморський флот РФ. У результаті було знищено морський тральник проєкту 266-М "Ковровец".