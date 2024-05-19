Впав між будинками — мер Одеси показав уламок збитого російського дрона

Збитий російський дрон. Фото: Геннадій Труханов

Російські окупанти вчергове атакували Україну, зокрема й Одещину ударними дронами. За ніч в Одеському регіоні повітряна тривога лунала чотири рази. В одну із них сили повітряної оборони збили над містом ворожий БпЛА.

Світлину з уламками знищеного безпілотника опублікував очільник Одеси Геннадій Труханов.

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"Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає", — написав мер під фото.

На фото видно уламки збитого БпЛА та вигорілу траву. Зазначимо, що наразі невідомо чи це ударний дрон, чи розвідувальний.

Атака на Україну

Цієї ночі ворог запустив 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Росії.

До відбиття повітряної атаки росіян були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи РЕБ.

Під час бойової роботи українська ППО збила всі 37 "шахедів" у небі над Київською, Одеською, Миколаївською, Сумською, Вінницькою, Житомирською, Черкаською та Херсонською областями.

Також ми писали, що за минулу добу воїни ЗСУ ліквідували ще 1210 окупантів та 35 бронемашин.

Додамо, вчора під ворожим вогнем знову опинилася низка населених пунктів Херсонщини й обласний центр.