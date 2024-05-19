Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Упал между домами — мэр Одессы показал обломок сбитого российского дрона arrow

Упал между домами — мэр Одессы показал обломок сбитого российского дрона

19 мая 2024 09:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Упал между домами — мэр Одессы показал обломок сбитого российского дрона
Сбитый русский дрон. Фото: Геннадий Труханов
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, в том числе и Одесчину ударными дронами. За ночь в регионе воздушная тревога звучала четырежды. В одну из них силы воздушной обороны сбили над городом вражеский БпЛА.

Фотографию с обломками уничтоженного беспилотника опубликовал глава Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также:

Над Одессой сбили дрон

"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации пострадавших нет", — написал мэр под фото.

На фото видны обломки сбитого БпЛА и выгоревшей травы. Отметим, что пока неизвестно это ударный дрон или разведывательный.

Атака на Украину

В эту ночь враг запустил 37 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска России.

К отражению воздушной атаки россиян были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения РЭБ.

Во время боевой работы украинский ПВО сбил все 37 "шахедов" в небе над Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областями.

Также мы писали, что за минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали еще 1210 оккупантов и 35 бронемашин.

Добавим, вчера под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов Херсонщины и областной центр.

Одесса
Геннадий Труханов
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дроны
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом