Упал между домами — мэр Одессы показал обломок сбитого российского дрона

Сбитый русский дрон. Фото: Геннадий Труханов

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, в том числе и Одесчину ударными дронами. За ночь в регионе воздушная тревога звучала четырежды. В одну из них силы воздушной обороны сбили над городом вражеский БпЛА.

Фотографию с обломками уничтоженного беспилотника опубликовал глава Одессы Геннадий Труханов.

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"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации пострадавших нет", — написал мэр под фото.

На фото видны обломки сбитого БпЛА и выгоревшей травы. Отметим, что пока неизвестно это ударный дрон или разведывательный.

Атака на Украину

В эту ночь враг запустил 37 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска России.

К отражению воздушной атаки россиян были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения РЭБ.

Во время боевой работы украинский ПВО сбил все 37 "шахедов" в небе над Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областями.

Также мы писали, что за минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали еще 1210 оккупантов и 35 бронемашин.

Добавим, вчера под вражеским огнем снова оказался ряд населенных пунктов Херсонщины и областной центр.