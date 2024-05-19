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Російські ракетоносії напоготові — чи є загроза обстрілів для Одеси

19 травня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські ракетоносії напоготові — чи є загроза обстрілів для Одеси
Російські кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Споряджені ракетоносії ворога спостерігаються тільки у Середземному морі сьогодні вранці, 19 травня. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 4 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 11 суден, з них 6 прямувало з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 6 суден, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Споряджені ракетоносії у Середземному морі
Російські кораблі на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Ворожий флот і зміна тактики обстрілів

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України, переходячи від використання крилатих ракет морського базування до застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у п'ятницю, 17 травня, було завдано балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області, що призвело до масштабної пожежі на площі 8 000 квадратних метрів.

Також ми писали, що вороже командування наразі уникає виведення ракетоносіїв у Чорне море, побоюючись ударів з боку українських сил. Замість цього, окупанти тримають свої ракетоносії у портах базування Чорного моря, таких як порт Новоросійськ. Відомо, що напередодні там лунали вибухи внаслідок атаки українських безпілотників. Після цього порт відновив свою роботу і завантаження нафти.

Додамо, втрати Чорноморського флоту РФ значні, і можливостей для нарощування кількості бойових кораблів у ворога обмежені. Хоча росіяни мають декілька каналів для поповнення своїх сил, ці можливості стикаються з певними обмеженнями.

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загроза кораблів
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