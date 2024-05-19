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Российские ракетоносители готовы — есть ли угроза обстрелов для Одессы

19 мая 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские ракетоносители готовы — есть ли угроза обстрелов для Одессы
Российские корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Снаряженные ракетоносители врага наблюдаются только в Средиземном море сегодня утром, 19 мая. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 4 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 11 судов, из них 6 направлялось из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли 6 судов, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Снаряженные ракетоносители в Средиземном море
Российские корабли на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Вражеский флот и смена тактики обстрелов

Напомним, российские захватчики изменили тактику обстрелов юга Украины, переходя от использования крылатых ракет морского базирования к применению баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. В частности, в пятницу, 17 мая, был нанесен баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, что привело к масштабному пожару на площади 8 000 квадратных метров.

Также мы писали, что вражеское командование избегает вывода ракетоносителей в Черное море, опасаясь ударов со стороны украинских сил. Вместо этого, оккупанты держат свои ракетоносители в портах базирования Черного моря, таких как порт Новороссийск. Известно, что накануне там раздавались взрывы в результате атаки украинских беспилотников. После этого порт возобновил свою работу и загрузку нефти.

Добавим, потери Черноморского флота РФ значительны и возможности для наращивания количества боевых кораблей у врага ограничены. Хотя у россиян есть несколько каналов для пополнения своих сил, эти возможности сталкиваются с определенными ограничениями.

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