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Пограничники показали кадры уничтожения ударных дронов над Одесчиной

19 мая 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пограничники показали кадры уничтожения ударных дронов над Одесчиной
Пограничники работают над сбитием дронов. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня ночью одесские пограничники уничтожили три ударных дрона-камикадзе, которыми Россия атаковала юг Украины. Известно, что атака длилась более шести часов, а в общей сложности сбито 20 БпЛА.

Видео боевой работы Государственная пограничная служба Украины опубликовала в своем Telegram-канале.

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По информации пограничников, мобильная огневая группа сбила дроны на рассвете. БПЛА были уничтожены на подлете к одесскому побережью.

Ночная атака на юг Украины

Напомним, в ночь на 19 мая российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Боевая работа продолжалась более шести часов. Над Одесчиной было уничтожено 20 ударных БПЛА. В результате падения обломков в Одесской области повреждено административное здание. Также в городе обломки упали во двор в жилом квартале, фотографии которых показал мэр города Геннадий Труханов. Пострадавших нет. Кроме этого, утром враг запустил в Одесскую область разведывательный дрон "Орлан-10", который тоже был уничтожен силами противовоздушной обороны.

Атака на Украину

Также мы писали, что этой ночью враг запустил 37 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска России.

К отражению воздушной атаки россиян были вовлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения РЭБ.

Во время боевой работы украинский ПВО сбил все 37 "шахедов" в небе над Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областями.

Добавим, что за минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали еще 1210 оккупантов и 35 бронемашин. Кроме того, ВСУ атаковали Черноморский флот РФ. В результате был уничтожен морской тральщик проекта 266-М "Ковровец".

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