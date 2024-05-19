Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нічна атака на Одещину — над регіоном знищили два десятки ударних дронів arrow

Нічна атака на Одещину — над регіоном знищили два десятки ударних дронів

19 травня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нічна атака на Одещину — над регіоном знищили два десятки ударних дронів
Ударні дрони в небі. Фото ілюстративне: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 19 травня російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Бойова робота тривала понад шість годин. Над Одещиною було знищено 20 ударних БпЛА. 

Про це повідомили в Силах оборони півдня України

Читайте також:

"Силами протиповітряної оборони півдня знищено 24 з них 20 в небі над Одещиною, 3 в Херсонській області та 1 на Миколаївщині", — повідомили військові.

Наслідки атаки

За інформацією ЗСУ,  унаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю. Також в місті уламки впали на подвір'я в житловому кварталі, світлини яких показав мер міста Геннадій Труханов. Постраждалих немає. Окрім цього, зранку ворог запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який теж було знищено силами протиповітряної оборони.

Атака на Україну

Цієї ночі ворог запустив 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Росії.

До відбиття повітряної атаки росіян були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи РЕБ.

Під час бойової роботи українська ППО збила всі 37 "шахедів" у небі над Київською, Одеською, Миколаївською, Сумською, Вінницькою, Житомирською, Черкаською та Херсонською областями.

Також ми писали, що за минулу добу воїни ЗСУ ліквідували ще 1 210 окупантів та 35 бронемашин.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області сигнал повітряної тривоги лунав щонайменше 10 разів. Ворог атакував регіон, застосовуючи ракети як тактичної авіації, так і балістичні ракети, ймовірно "Іскандер", з території тимчасово окупованого Криму. 

Одеса
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
дрон Шахід-136
дрони
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку