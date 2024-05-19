Нічна атака на Одещину — над регіоном знищили два десятки ударних дронів

Ударні дрони в небі. Фото ілюстративне: фотоколаж

У ніч проти 19 травня російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Бойова робота тривала понад шість годин. Над Одещиною було знищено 20 ударних БпЛА.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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"Силами протиповітряної оборони півдня знищено 24 з них 20 в небі над Одещиною, 3 в Херсонській області та 1 на Миколаївщині", — повідомили військові.

Наслідки атаки

За інформацією ЗСУ, унаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю. Також в місті уламки впали на подвір'я в житловому кварталі, світлини яких показав мер міста Геннадій Труханов. Постраждалих немає. Окрім цього, зранку ворог запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який теж було знищено силами протиповітряної оборони.

Атака на Україну

Цієї ночі ворог запустив 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Росії.

До відбиття повітряної атаки росіян були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи РЕБ.

Під час бойової роботи українська ППО збила всі 37 "шахедів" у небі над Київською, Одеською, Миколаївською, Сумською, Вінницькою, Житомирською, Черкаською та Херсонською областями.

Також ми писали, що за минулу добу воїни ЗСУ ліквідували ще 1 210 окупантів та 35 бронемашин.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області сигнал повітряної тривоги лунав щонайменше 10 разів. Ворог атакував регіон, застосовуючи ракети як тактичної авіації, так і балістичні ракети, ймовірно "Іскандер", з території тимчасово окупованого Криму.