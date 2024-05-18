Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку над Одещиною, — Братчук arrow

Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку над Одещиною, — Братчук

18 травня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку над Одещиною, — Братчук
Сергій Братчук. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Минулої доби в Одеській області сигнал повітряної тривоги лунав щонайменше 10 разів. Ворог атакував регіон, застосовуючи ракети як тактичної авіації, так і балістичні ракети, ймовірно "Іскандер", з території тимчасово окупованого Криму.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Наслідки атаки по Одещині

Військовий зазначив, що внаслідок однієї з атак було уражено об'єкт цивільної інфраструктури — підприємство харчової промисловості. Удар спричинив сильну пожежу, яку рятувальники гасили декілька годин.

"Ворог сьогодні під ранок також намагався атакувати Одещину. Балістична ракета, ймовірно "Іскандер", була запущена з території тимчасово окупованого Криму", — сказав Братчук. 

Окупанти спостерігають

Речник  Української добровольчої армії додав, що протягом ночі сигнал повітряної тривоги лунав кілька разів і сили протиповітряної оборони знищили три ракети Х-59, запущені з літаків тактичної авіації. Окрім цього також був уражений розвідувальний дрон "Орлан". За словами Братчука, така посилена розвідка може свідчити про підготовку удару. 

"Дуже активна повітряна розвідка триває над регіоном, а саме над Одесою й Одеським районом. І ледве не кожного дня сили протиповітряної оборони звітують про знищення тих чи інших дронів-розвідників. Ну, власне, бачимо, що ворог готується до наступних ударів", — зазначив Сергій Братчук. 

Нагадаємо, близько 06:00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині. Для атаки вони використали балістичну ракету, ймовірно "Іскандер-М", яку запустили з тимчасово окупованого Криму. 

Одеса
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ракета
Сергій Братчук
дрони
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників