Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку над Одещиною, — Братчук

Сергій Братчук. Фото: скриншот

Минулої доби в Одеській області сигнал повітряної тривоги лунав щонайменше 10 разів. Ворог атакував регіон, застосовуючи ракети як тактичної авіації, так і балістичні ракети, ймовірно "Іскандер", з території тимчасово окупованого Криму.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Наслідки атаки по Одещині

Військовий зазначив, що внаслідок однієї з атак було уражено об'єкт цивільної інфраструктури — підприємство харчової промисловості. Удар спричинив сильну пожежу, яку рятувальники гасили декілька годин.

"Ворог сьогодні під ранок також намагався атакувати Одещину. Балістична ракета, ймовірно "Іскандер", була запущена з території тимчасово окупованого Криму", — сказав Братчук.

Окупанти спостерігають

Речник Української добровольчої армії додав, що протягом ночі сигнал повітряної тривоги лунав кілька разів і сили протиповітряної оборони знищили три ракети Х-59, запущені з літаків тактичної авіації. Окрім цього також був уражений розвідувальний дрон "Орлан". За словами Братчука, така посилена розвідка може свідчити про підготовку удару.

"Дуже активна повітряна розвідка триває над регіоном, а саме над Одесою й Одеським районом. І ледве не кожного дня сили протиповітряної оборони звітують про знищення тих чи інших дронів-розвідників. Ну, власне, бачимо, що ворог готується до наступних ударів", — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, близько 06:00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині. Для атаки вони використали балістичну ракету, ймовірно "Іскандер-М", яку запустили з тимчасово окупованого Криму.