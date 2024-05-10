Кінець Кримського мосту — Братчук повідомив про невикористання конструкції в цілях РФ

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. За інформацією військових, міст дуже часто перекривають — частіше, ніж росіянам того хотілося б.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Сергій Братчук зазначив, що російські окупанти припинили використовувати Кримський міст. Це свідчить про наявність певних проблем з самою конструкцією, адже міст часто буває перекритий.

"Сьогодні ми точно можемо говорити про те, що Кримський міст не використовується потенційно так, як цього хотів би російський окупант. Тобто проблеми в них з цим існують. мене навіть питання, він більше відпочиває чи працює, судячи з того, скільки разів він перекривається?" — зазначив військовий.

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Ми раніше писали, що замість Кримського мосту ворог перейшов на сухопутні маршрути через тимчасово захоплену територію. Іноземні аналітики стверджують, що протягом останніх трьох місяців залізничною лінією мосту майже не курсували військові вантажні поїзди.

Також посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс натякнув, що незабаром Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, буде знищений. Він порадив зробити фото з переправою тим, хто давно хотів це зробити.

Додамо, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму, зокрема у Джанкої, адже він є одним із логістичних хабів окупантів на півострові. Після пошкоджень Кримського мосту він досі не виконує свої функції у повному обсязі. Тому у Силах оборони не виключають повторного нанесення вогневих уражень.