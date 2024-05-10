Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кінець Кримського мосту — Братчук повідомив про невикористання конструкції в цілях РФ arrow

Кінець Кримського мосту — Братчук повідомив про невикористання конструкції в цілях РФ

10 травня 2024 11:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кінець Кримського мосту — Братчук повідомив про невикористання конструкції в цілях РФ
Кримський міст. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. За інформацією військових, міст дуже часто перекривають — частіше, ніж росіянам того хотілося б. 

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Сергій Братчук зазначив, що російські окупанти припинили використовувати Кримський міст. Це свідчить про наявність певних проблем з самою конструкцією, адже міст часто буває перекритий.

"Сьогодні ми точно можемо говорити про те, що Кримський міст не використовується потенційно так, як цього хотів би російський окупант. Тобто проблеми в них з цим існують.  мене навіть питання, він більше відпочиває чи працює, судячи з того, скільки разів він перекривається?" — зазначив військовий.

Більше про Кримський міст

Ми раніше писали, що замість Кримського мосту ворог перейшов на сухопутні маршрути через тимчасово захоплену територію. Іноземні аналітики стверджують, що протягом останніх трьох місяців залізничною лінією мосту майже не курсували військові вантажні поїзди.

Також посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс натякнув, що незабаром Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, буде знищений. Він порадив зробити фото з переправою тим, хто давно хотів це зробити.

Додамо, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму, зокрема у Джанкої, адже він є одним із логістичних хабів окупантів на півострові. Після пошкоджень Кримського мосту він досі не виконує свої функції у повному обсязі. Тому у Силах оборони не виключають повторного нанесення вогневих уражень.

Одеса
війна
російські війська
Крим
армія
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук
Кримський міст

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні