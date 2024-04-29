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Логістичні центри у Криму є законними цілями України — Плетенчук про вибухи у Джанкої

29 квітня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Логістичні центри у Криму є законними цілями України — Плетенчук про вибухи у Джанкої
Дмитро Плетенчук розповів про стан Кримського мосту та про логістику окупантів в Криму. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму, зокрема у Джанкої, адже він є одним із логістичних хабів окупантів на півострові. Зважаючи на стан Кримського мосту, пошкодження російських центрів логістики є важливим для Сил оборони та усі такі об'єкти — законні цілі для українських бійців.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

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Вибухи у Криму та стан Кримського мосту

Після пошкоджень Кримського мосту він досі не виконує свої функції у повному обсязі. Тому у Силах оборони не виключають повторного нанесення вогневих уражень по незаконному мосту. За словами військового, чим більше джерел надходження інформації, тим точнішою є верифікація та згодом планування і нанесення вогневих уражень.

"Треба розуміти, що міст станом на зараз не забезпечує у необхідному обсязі військову логістику. Повноцінний залізнодорожний состав не пропустять, тому що немає впевненості, що міст витримає. Логістичні хаби є важливими, звісно їх ворог використовує, але вже не в тому обсязі, як на початку повномасштабного вторгнення. Але треба усвідомлювати, що всі такі об'єкти є законними цілями Сил обороно України", — прокоментував Дмитро Плетенчук. 

Росіяни добудовують залізницю

Росіяни наближаються до закінчення будівництва залізничної колії біля тимчасово окупованого Маріуполя між селами Новоселівка, Гранітне та Бурне на Донеччині.  Однією з характерних рис залізних доріг є те, що такі об'єкти легко відновити. На противагу — розміщення цієї колії ставить її під загрозу вогневого ураження з боку Сил оборони України. 

"Загальновідомим є факт, що ця залізнична гілка є набагато ближчою до лінії бойового зіткнення, ніж міст. Враховуючи допомогу, яку ми маємо отримати, можу сказати, що ця залізниця опиняється у зоні ураження", — прокоментував Дмитро Плетенчук. 

Ураження окупантів у Криму

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня 2024 в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи. Наразі відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.

Стало відомо, куди вночі поцілила ракета ATACMS на Кримському півострові
Місце, куди поцілила ракета ATACMS. Фото: фотоколаж

Також ми писали, що в ніч на середу, 17 квітня, завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. У результаті ракетного удару, ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Одеса
російські війська
Крим
ЗСУ
вибух
Одеська область
Новини Одеси
ракета
Кримський міст
логістика
Дмитро Плетенчук

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