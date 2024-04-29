Логістичні центри у Криму є законними цілями України — Плетенчук про вибухи у Джанкої

Дмитро Плетенчук розповів про стан Кримського мосту та про логістику окупантів в Криму. Фото: Новини.LIVE

Партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму, зокрема у Джанкої, адже він є одним із логістичних хабів окупантів на півострові. Зважаючи на стан Кримського мосту, пошкодження російських центрів логістики є важливим для Сил оборони та усі такі об'єкти — законні цілі для українських бійців.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

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Вибухи у Криму та стан Кримського мосту

Після пошкоджень Кримського мосту він досі не виконує свої функції у повному обсязі. Тому у Силах оборони не виключають повторного нанесення вогневих уражень по незаконному мосту. За словами військового, чим більше джерел надходження інформації, тим точнішою є верифікація та згодом планування і нанесення вогневих уражень.

"Треба розуміти, що міст станом на зараз не забезпечує у необхідному обсязі військову логістику. Повноцінний залізнодорожний состав не пропустять, тому що немає впевненості, що міст витримає. Логістичні хаби є важливими, звісно їх ворог використовує, але вже не в тому обсязі, як на початку повномасштабного вторгнення. Але треба усвідомлювати, що всі такі об'єкти є законними цілями Сил обороно України", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Росіяни добудовують залізницю

Росіяни наближаються до закінчення будівництва залізничної колії біля тимчасово окупованого Маріуполя між селами Новоселівка, Гранітне та Бурне на Донеччині. Однією з характерних рис залізних доріг є те, що такі об'єкти легко відновити. На противагу — розміщення цієї колії ставить її під загрозу вогневого ураження з боку Сил оборони України.

"Загальновідомим є факт, що ця залізнична гілка є набагато ближчою до лінії бойового зіткнення, ніж міст. Враховуючи допомогу, яку ми маємо отримати, можу сказати, що ця залізниця опиняється у зоні ураження", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Ураження окупантів у Криму

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня 2024 в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи. Наразі відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.

Місце, куди поцілила ракета ATACMS. Фото: фотоколаж

Також ми писали, що в ніч на середу, 17 квітня, завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. У результаті ракетного удару, ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.