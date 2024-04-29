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Логистические центры в Крыму являются законными целями Украины — Плетенчук о взрывах в Джанкое

29 апреля 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Логистические центры в Крыму являются законными целями Украины — Плетенчук о взрывах в Джанкое
Дмитрий Плетенчук рассказал о состоянии Крымского моста и о логистике оккупантов в Крыму. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку в Крыму, в частности в Джанкое, ведь он является одним из логистических хабов кафиров на полуострове. Учитывая состояние Крымского моста, повреждение российских центров логистики важно для Сил обороны и все такие объекты — законные цели для украинских бойцов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

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После повреждений Крымского моста он до сих пор не выполняет свои функции в полном объеме. Поэтому в силах обороны не исключают повторного нанесения огневых поражений по незаконному мосту. По словам военного, чем больше источников поступления информации, тем точнее верификация и впоследствии планирование и нанесение огневых поражений.

"Надо понимать, что мост по сей день не обеспечивает в необходимом объеме военную логистику. Полноценный железнодорожный состав не пропустят, потому что нет уверенности, что мост выдержит. Логистические хабы важны, конечно их враг использует, но уже не в том объеме, как в начале полномасштабного вторжения. Но надо отдавать себе отчет, что все такие объекты являются законными целями Сил обороны Украины", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Россияне достраивают железную дорогу

Россияне близятся к окончанию строительства железнодорожного пути у временно оккупированного Мариуполя между селами Новоселовка, Гранитное и Бурное Донецкой области. Одной из отличительных черт железных дорог является то, что такие объекты легко восстановить. В противоположность размещению этого пути ставит его под угрозу огневого поражения со стороны Сил обороны Украины.

"Общеизвестен факт, что эта железнодорожная ветвь намного ближе к линии боевого столкновения, чем мост. Учитывая помощь, которую мы должны получить, могу сказать, что эта железная дорога оказывается в зоне поражения", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Поражение оккупантов в Крыму

Напомним, что в ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздавалась воздушная тревога и мощные взрывы. Пока известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте.

Стало известно, куда ночью попала ракета ATACMS на Крымском полуострове.
Место, куда попала ракета ATACMS. Фото: фотоколлаж

Также мы писали, что в ночь на среду, 17 апреля, нанесли ракетный удар по месту нахождения кафиров в Джанкое в Крыму. Там были поражены русские военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Одесса
российские войска
Крым
ВСУ
взрыв
Одесская область
Новости Одессы
ракета
Крымский мост
логистика
Дмитрий Плетенчук

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