Логистические центры в Крыму являются законными целями Украины — Плетенчук о взрывах в Джанкое
Партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку в Крыму, в частности в Джанкое, ведь он является одним из логистических хабов кафиров на полуострове. Учитывая состояние Крымского моста, повреждение российских центров логистики важно для Сил обороны и все такие объекты — законные цели для украинских бойцов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.
Взрывы в Крыму и состояние Крымского моста
После повреждений Крымского моста он до сих пор не выполняет свои функции в полном объеме. Поэтому в силах обороны не исключают повторного нанесения огневых поражений по незаконному мосту. По словам военного, чем больше источников поступления информации, тем точнее верификация и впоследствии планирование и нанесение огневых поражений.
"Надо понимать, что мост по сей день не обеспечивает в необходимом объеме военную логистику. Полноценный железнодорожный состав не пропустят, потому что нет уверенности, что мост выдержит. Логистические хабы важны, конечно их враг использует, но уже не в том объеме, как в начале полномасштабного вторжения. Но надо отдавать себе отчет, что все такие объекты являются законными целями Сил обороны Украины", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.
Россияне достраивают железную дорогу
Россияне близятся к окончанию строительства железнодорожного пути у временно оккупированного Мариуполя между селами Новоселовка, Гранитное и Бурное Донецкой области. Одной из отличительных черт железных дорог является то, что такие объекты легко восстановить. В противоположность размещению этого пути ставит его под угрозу огневого поражения со стороны Сил обороны Украины.
"Общеизвестен факт, что эта железнодорожная ветвь намного ближе к линии боевого столкновения, чем мост. Учитывая помощь, которую мы должны получить, могу сказать, что эта железная дорога оказывается в зоне поражения", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.
Поражение оккупантов в Крыму
Напомним, что в ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздавалась воздушная тревога и мощные взрывы. Пока известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте.
Также мы писали, что в ночь на среду, 17 апреля, нанесли ракетный удар по месту нахождения кафиров в Джанкое в Крыму. Там были поражены русские военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.
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