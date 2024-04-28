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Стало відомо, куди вночі поцілила ракета ATACMS на Кримському півострові

28 квітня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Стало відомо, куди вночі поцілила ракета ATACMS на Кримському півострові
Місце куди поцілила ракета ATACMS. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 28 квітня 2024 в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи. Наразі відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.

Про це пишуть росЗМІ. 

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Повідомлення про знищення російського ППО. Фото: скриншот 

Вибухи в Криму 28 квітня: що відомо

Зазначимо, перед вибухами на території півострова оголосили про ракетну небезпеку. Очевидці зазначають, що гучно було близько 01:00 ночі. Пізніше Міноборони РФ заявляло про 17 збитих безпілотників та відбиту атаку ATACMS цієї ночі. Також повідомляється про нічні вибухи в Джанкої та Чорноморському. Повітряна тривога лунала і в Севастополі та в деяких областях Росії. 

Більше про втрати окупантів у Криму

Сили оборони України в ніч на середу, 17 квітня, завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. В результаті ракетного удару, ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Також ми писали, що в Джанкої від удару загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення.

А представник ГУР Андрій Юсов розповів, що також в Джанкої вдалося знищити російські військові літаки.

Нагадаємо, після вдалих ударів ЗСУ по Криму окупанти переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.

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