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Стало известно, куда ночью попала ракета ATACMS на Крымском полуострове

28 апреля 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Стало известно, куда ночью попала ракета ATACMS на Крымском полуострове
Место куда попала ракета ATACMS. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 28 апреля 2024 года во временно оккупированном Крыму звучала воздушная тревога и мощные взрывы. На сейчас известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте.

Об этом пишут росСМИ.

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Сообщения об уничтожении российского ПВО. Фото: скриншот

Взрывы в Крыму 28 апреля: что известно

Отметим, что перед взрывами на территории полуострова объявили о ракетной опасности. Очевидцы отмечают, что громко было около 01:00 ночи. Позже Минобороны РФ заявляло о 17 сбитых беспилотниках и отбитой атаке ATACMS этой ночью. Также сообщается о ночных взрывах в Джанкое и Черноморском. Воздушная тревога звучала и в Севастополе, а также некоторых областях России.

Больше о потерях оккупантов в Крыму

Силы обороны Украины в ночь на среду, 17 апреля, нанесли ракетный удар по месту нахождения оккупантов в Джанкое в Крыму. Там были поражены военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество поврежденных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Также мы писали, что в Джанкое от удара погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения.

А представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что также в Джанкое удалось уничтожить российские военные самолеты.

Напомним, после удачных ударов ВСУ по Крыму оккупанты перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.

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