Бояться за свою авіацію — росіяни перебазовують техніку після ударів по Криму
Після вдалих ударів ЗСУ по Криму окупанти переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.
Про це в етері національного телемарафону заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Військовий зазначив, що на тлі знищення російських цілей у Джанкої окупанти будуть проводити відповідні заходи. Ворог намагатиметься убезпечити свою техніку, зокрема авіацію, від ударів ЗСУ.
"Літаки та гелікоптери вони перемістили на аеродром в Кіровському. Там у них достатньо об'єктів, де ці літаки можна сховати, проте їх не можна сховати під землею", — прокоментував Сергій Братчук.
"Бавовна" у Джанкої
По російському військовому аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Криму в середу, 17 квітня, було завдано удару. Внаслідок цього пошкоджень зазнала російська військова техніка. За інформацією ГУР, було знищено:
- 4 пускові установки ЗРК С-400;
- 3 радіолокаційні станції;
- пункт управління засобами ППО;
- апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
Нагадаємо, що уражені у Джанкої системи С-400 армія РФ використовувала як протиповітряну оборону. В Росії заявляли, що комплекс С-400 може працювати з 80 повітряними цілями одночасно, запускаючи по дві ракети на кожну, тобто 160 ракет, і може збивати цілі, які рухаються зі швидкістю до 4 800 кілометрів на годину.
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