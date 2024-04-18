Бояться за свою авіацію — росіяни перебазовують техніку після ударів по Криму

Військовий літак Росії. Фото: росЗМІ

Після вдалих ударів ЗСУ по Криму окупанти переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.

Про це в етері національного телемарафону заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Військовий зазначив, що на тлі знищення російських цілей у Джанкої окупанти будуть проводити відповідні заходи. Ворог намагатиметься убезпечити свою техніку, зокрема авіацію, від ударів ЗСУ.

"Літаки та гелікоптери вони перемістили на аеродром в Кіровському. Там у них достатньо об'єктів, де ці літаки можна сховати, проте їх не можна сховати під землею", — прокоментував Сергій Братчук.

"Бавовна" у Джанкої

По російському військовому аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Криму в середу, 17 квітня, було завдано удару. Внаслідок цього пошкоджень зазнала російська військова техніка. За інформацією ГУР, було знищено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Нагадаємо, що уражені у Джанкої системи С-400 армія РФ використовувала як протиповітряну оборону. В Росії заявляли, що комплекс С-400 може працювати з 80 повітряними цілями одночасно, запускаючи по дві ракети на кожну, тобто 160 ракет, і може збивати цілі, які рухаються зі швидкістю до 4 800 кілометрів на годину.