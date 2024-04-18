Боятся за свою авиацию — россияне перебазируют технику после ударов по Крыму
После удачных ударов ВСУ по Крыму оккупанты перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Военный отметил, что на фоне уничтожения российских целей в Джанкое оккупанты будут проводить соответствующие мероприятия. Враг будет пытаться обезопасить свою технику, в том числе авиацию, от ударов ВСУ.
"Самолеты и вертолеты они переместили на аэродром в Кировском. Там у них достаточно объектов, где эти самолеты можно спрятать, однако их нельзя спрятать под землей", — прокомментировал Сергей Братчук.
"Хлопок" в Джанкое
По российскому военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму в среду, 17 апреля, был нанесен удар. В результате этого повреждения получила российская военная техника. По информации ГУР, было уничтожено:
- 4 пусковые установки ЗРК С-400;
- 3 радиолокационные станции;
- пункт управления средствами ПВО;
- аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
Напомним, что пораженные в Джанкое системе С-400 армия РФ использовала как противовоздушную оборону. В России заявляли, что комплекс С-400 может работать с 80 воздушными целями одновременно, запуская по две ракеты на каждую, то есть 160 ракет, и может сбивать цели, двигающиеся со скоростью до 4 800 километров в час.
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