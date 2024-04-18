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Боятся за свою авиацию — россияне перебазируют технику после ударов по Крыму

18 апреля 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Боятся за свою авиацию — россияне перебазируют технику после ударов по Крыму
Военный самолет России. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

После удачных ударов ВСУ по Крыму оккупанты перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Военный отметил, что на фоне уничтожения российских целей в Джанкое оккупанты будут проводить соответствующие мероприятия. Враг будет пытаться обезопасить свою технику, в том числе авиацию, от ударов ВСУ.

"Самолеты и вертолеты они переместили на аэродром в Кировском. Там у них достаточно объектов, где эти самолеты можно спрятать, однако их нельзя спрятать под землей", — прокомментировал Сергей Братчук.

"Хлопок" в Джанкое

По российскому военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму в среду, 17 апреля, был нанесен удар. В результате этого повреждения получила российская военная техника. По информации ГУР, было уничтожено:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;
  • 3 радиолокационные станции;
  • пункт управления средствами ПВО;
  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Напомним, что пораженные в Джанкое системе С-400 армия РФ использовала как противовоздушную оборону. В России заявляли, что комплекс С-400 может работать с 80 воздушными целями одновременно, запуская по две ракеты на каждую, то есть 160 ракет, и может сбивать цели, двигающиеся со скоростью до 4 800 километров в час.

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