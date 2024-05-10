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Конец Крымского моста — Братчук сообщил о неиспользовании конструкции в целях РФ

10 мая 2024 11:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Конец Крымского моста — Братчук сообщил о неиспользовании конструкции в целях РФ
Крымский мост. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, пока он почти не используется в целях РФ. По информации военных, мост очень часто перекрывают — чаще, чем россиянам этого хотелось бы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Сергей Братчук отметил, что российские оккупанты прекратили использовать Крымский мост. Это свидетельствует о наличии определенных проблем с самой конструкцией, ведь мост часто бывает перекрыт.

"Сегодня мы точно можем говорить о том, что Крымский мост не используется потенциально так, как этого хотел бы российский оккупант. То есть проблемы у них с этим существуют. Меня даже вопрос, он больше отдыхает или работает, судя по тому, сколько раз он перекрывается?" — отметил военный.

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Мы раньше писали, что вместо Крымского моста враг перешел на сухопутные маршруты через временно захваченную территорию. Иностранные аналитики утверждают, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда.

Также посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул, что вскоре Крымский мост, соединяющий временно оккупированный остров с Россией, будет уничтожен. Он посоветовал сделать фото переправы тем, кто давно хотел это сделать.

Добавим, что партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку в Крыму, в частности в Джанкое, ведь он является одним из логистических хабов оккупантов на полуострове. После повреждений Крымского моста он до сих пор не выполняет свои функции в полном объеме. Поэтому в силах обороны не исключают повторного нанесения огневых поражений.

Одесса
война
российские войска
Крым
армия
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук
Крымский мост

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