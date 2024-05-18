Ранкові вибухи — Росія завдала балістичного удару по Одещині

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Близько 06:00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині. Для атаки вони використали балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер-М", яку запустили з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За сигналом повітряної тривоги дійте чітко та оперативно", — наголосили там.

Знищення дронів

Також військові розповіли, що загарбники вночі запускали розвідувальні та ударні дрони. Так, БпЛА були знищені над Миколаївщиною та Одещиною.

"Протягом ночі 18 травня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині", — повідомили в силах оборони.

Атака на Одесу

Нагадаємо, вчора, 17 травня, окупанти тричі атакували Одеський регіон. Всього по області вони запустили шість ракет, три з них були знищені. В результаті російського ракетного удару по Одесі вдень отримали поранення троє людей. Усім потерпілим було надано необхідну медичну допомогу. Пошкоджено складські будівлі, що належать приватним компаніям у сфері харчової промисловості.

Ближче до вечора стало відомо про першу жертву, а число постраждалих зросло до восьми осіб. П’ять з них, з травмами середньої тяжкості, отримують лікування в лікарні, решті надано медичну допомогу на місці.

Крім цього, унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8 000 квадратних метрів.