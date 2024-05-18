Утренние взрывы — Россия нанесла баллистический удар по Одесчине
Около 06:00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесчине. Для атаки они использовали баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М", запущенную из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
"Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По сигналу воздушной тревоги действуйте четко и оперативно", — отметили там.
Уничтожение дронов
Также военные рассказали, что захватчики ночью запускали разведывательные и ударные дроны. Так, БпЛА были уничтожены над Николаевщиной и Одесчиной.
"В течение ночи 18 мая 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен ударный БпЛА типа Shahed-136/131 на Николаевщине и разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области", — сообщили в Силах обороны.
Атака на Одессу
Напомним, вчера, 17 мая, оккупанты трижды атаковали Одесский регион. Всего по области они запустили шесть ракет, три из них были уничтожены. В результате российского ракетного удара по Одессе днем получили ранения три человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены складские здания, принадлежащие частным компаниям в сфере пищевой промышленности.
Ближе к вечеру стало известно о первой жертве, а число пострадавших возросло до восьми человек. Пять из них, с травмами средней тяжести, получают лечение в больнице, остальным оказана медицинская помощь на месте.
Кроме этого, в результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8 000 квадратных метров.
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