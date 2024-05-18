Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Утренние взрывы — Россия нанесла баллистический удар по Одесчине arrow

Утренние взрывы — Россия нанесла баллистический удар по Одесчине

18 мая 2024 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Утренние взрывы — Россия нанесла баллистический удар по Одесчине
Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Около 06:00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесчине. Для атаки они использовали баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М", запущенную из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По сигналу воздушной тревоги действуйте четко и оперативно", — отметили там.

Уничтожение дронов

Также военные рассказали, что захватчики ночью запускали разведывательные и ударные дроны. Так, БпЛА были уничтожены над Николаевщиной и Одесчиной.

"В течение ночи 18 мая 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен ударный БпЛА типа Shahed-136/131 на Николаевщине и разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области", — сообщили в Силах обороны.

Атака на Одессу

Напомним, вчера, 17 мая, оккупанты трижды атаковали Одесский регион. Всего по области они запустили шесть ракет, три из них были уничтожены. В результате российского ракетного удара по Одессе днем получили ранения три человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены складские здания, принадлежащие частным компаниям в сфере пищевой промышленности.

Ближе к вечеру стало известно о первой жертве, а число пострадавших возросло до восьми человек. Пять из них, с травмами средней тяжести, получают лечение в больнице, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Кроме этого, в результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8 000 квадратных метров.

Одесса
война
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дроны
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников