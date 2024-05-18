Утренние взрывы — Россия нанесла баллистический удар по Одесчине

Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: РосСМИ

Около 06:00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесчине. Для атаки они использовали баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М", запущенную из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По сигналу воздушной тревоги действуйте четко и оперативно", — отметили там.

Уничтожение дронов

Также военные рассказали, что захватчики ночью запускали разведывательные и ударные дроны. Так, БпЛА были уничтожены над Николаевщиной и Одесчиной.

"В течение ночи 18 мая 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен ударный БпЛА типа Shahed-136/131 на Николаевщине и разведывательный БпЛА "Орлан-10" в Одесской области", — сообщили в Силах обороны.

Атака на Одессу

Напомним, вчера, 17 мая, оккупанты трижды атаковали Одесский регион. Всего по области они запустили шесть ракет, три из них были уничтожены. В результате российского ракетного удара по Одессе днем получили ранения три человека. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены складские здания, принадлежащие частным компаниям в сфере пищевой промышленности.

Ближе к вечеру стало известно о первой жертве, а число пострадавших возросло до восьми человек. Пять из них, с травмами средней тяжести, получают лечение в больнице, остальным оказана медицинская помощь на месте.

Кроме этого, в результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8 000 квадратных метров.