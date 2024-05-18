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Россияне постоянно ведут воздушную разведку над Одесчиной, — Братчук

18 мая 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне постоянно ведут воздушную разведку над Одесчиной, — Братчук
Сергей Братчук. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

За прошедшие сутки в Одесской области сигнал воздушной тревоги звучал не менее 10 раз. Враг атаковал регион, применяя ракеты как тактической авиации, так и баллистические ракеты, предположительно "Искандер", с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Последствия атаки по Одесской области

Военный отметил, что в результате одной из атак был поражен объект гражданской инфраструктуры — предприятие пищевой промышленности. Удар нанес сильный пожар, который спасатели тушили несколько часов.

"Враг сегодня под утро также пытался атаковать Одесчину. Баллистическая ракета, вероятно "Искандер", была запущена с территории временно оккупированного Крыма", — сказал Братчук.

Оккупанты наблюдают

Представитель Украинской добровольческой армии добавил, что в течение ночи сигнал воздушной тревоги раздавался несколько раз, и силы противовоздушной обороны уничтожили три ракеты Х-59, запущенные с самолетов тактической авиации. Кроме этого также был уничтожен разведывательный дрон "Орлан". По словам Братчука, столь усиленная разведка может свидетельствовать о подготовке удара.

"Очень активная воздушная разведка продолжается над регионом, а именно над Одессой и Одесским районом. И чуть ли не каждый день силы противовоздушной обороны отчитываются об уничтожении тех или иных дронов-разведчиков. Ну, собственно, видим, что враг готовится к следующим ударам", — отметил Сергей Братчук.

Напомним, около 06:00 утра российские кафиры снова нанесли удар по Одесчине. Для атаки они использовали баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М", запущенную из временно оккупированного Крыма.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
ракета
Сергей Братчук
дроны
ракетный удар

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